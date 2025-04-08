Легендарна тенісистка отримала зірку на Алеї слави у Голлівуді

Біллі Джин Кінг стала першою жінкою, яка отримала зірку на голлівудській Алеї слави у категорії «Спортивні розваги»

Багаторазова переможниця Мейджорів легендарна американська тенісистка Біллі Джин Кінг отримала зірку на голлівудській Алеї слави. Про це повідомляє «Главком».

81-річна Біллі Джин Кінг виграла 39 турнірів Мейджорів (12 – в одиночному розряді, 16 – у парному розряді, 11 – у міксті).

«Сьогодні я стала першою жінкою, яка отримала зірку на голлівудській Алеї слави у категорії «Спортивні розваги». Не висловити словами те, наскільки я задоволена і вдячна отримати цю зірку. Мені треба подякувати Торговій палаті Голлівуду та всім іншим людям, які зробили цей неймовірний день можливим. Можливо, я перша жінка, яка отримала зірку у цій категорії, але я точно не остання. Давайте продовжувати так само!», – написала Біллі Джин Кінг у соціальній мережі X.

Категорія «Спортивні розваги» було запроваджено Торговою палатою Голлівуду у 2021 році для нагородження людей зі спорту, які зробили значний внесок у сферу розваг.

Нагадаємо, Setanta Sports наживо покаже матчі жіночої збірної України з тенісу у Кубку Біллі Джин Кінг на своєму YouTube-каналі.

Матчі групи у Кубку Біллі Джин Кінг, в якій виступатиме українська команда, відбудуться в польському місті Радом на закритому ґрунтовому корті.

11 квітня наша збірна зіграє проти Польщі, а наступного дня зустрінеться з командою Швейцарії. У фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг пройде команда-переможниця групи.

У складі збірної України зіграють: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок, Надія Кіченок.