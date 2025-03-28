Кохання, залите кровʼю братів. Театр Лесі Українки презентував сценічну адаптацію знаменитого італійського фільму

Фільм Лукіно Вісконті «Рокко і його брати» на мову театру переклав народний артист України, актор та режисер Олександр Кобзар

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки 28 березня представляє виставу «Брати». Постановка здійснена за мотивами сценарію фільму італійського режисера Лукіно Вісконті «Рокко та його брати». Режисер постановки – Народний артист України Олександр Кобзар. Напередодні, у День театру на передпоказі вистави побував «Главком».

Історія розпочинається зі знайомства з Розарією, вдовою, яка разом із чотирма синами після смерті чоловіка вирішує залишити рідне село на бідному півдні Італії та переїхати до індустріального Мілана, де живе її старший син.

Жінка вірить, що велике місто дасть її родині нові можливості. Проте реальність виявляється жорстокішою. Місто не має сентиментів і, замість того, щоб об’єднати братів, роз’єднує їх. Кожен із синів вибирає свій шлях, який приведе до внутрішніх конфліктів і, зрештою, до трагедії.

Вистава порушує важливі питання про сімейні зв'язки, мораль, прощення і те, як місто може змінити людину. Це глибока і драматична історія про боротьбу, зраду і пошук власного місця у світі.

Вистава порушує важливі питання про сімейні зв'язки, мораль, прощення і те, як місто може змінити людину фото: glavcom.ua

Постановка «Брати» містить чимало літературних алюзій – від біблійних мотивів до сюжетів Томаса Манна, Байрона та Прево. Водночас вона зберігає актуальність, адже конфлікт братів – це не лише боротьба за жінку, але й зіткнення двох полярних світоглядів, одвічне протистояння добра і зла. Як зазначає команда проєкту, глядач під час перегляду вистави зможе пошукати власні відповіді на непрості запитання «Чи завжди треба пробачати?» та «Чи варто вважати братом того, хто стає ворогом у рідній хаті?».

У передпрем’єрному показі «Братів» зіграли Олексій Поліщук, Кирило Парастаєв, Павло Текучев, Захар Кермощук, Ольга Гришина, Ніна Ніжерадзе, Анастасія Митражик, Ірина Новак та інші фото: glavcom.ua

Режисер-постановник – Олександр Кобзар Сценографія та костюми – Сашко Білозуб Композитор – Олександр Кохановський Пластичне рішення – Ольга Голдис Дійові особи та виконавці: Вінченцо – Олексій Поліщук, В'ячеслав Ніколенко (другий склад)

Сімоне – Кирило Парастаєв, Альберт Малик (другий склад)

Рокко – Павло Текучев, Олександр Греков (другий склад)

Чіро – Захар Кермощук, Олег Худик (другий склад)

Лука – Ольга Гришина, Мирослава Літвинська (другий склад)

Розарія – Ніна Ніжерадзе, Олена Стефанська (другий склад)

Джинетта – Наталія Шевченко, Дар'я Хвостенко (другий склад)

Надя – Анастасія Митражик, Ангеліна Текучева (другий склад)

Моріні – Віталій Овчаров

Белла – Ірина Новак

Батіста – Петро Сова

Інший – Михайло Ганєв

Друзі Сімоне – Оскар Костюченко, Нікіта Снісаренко, Анастасія Шестопал; Захар Кермощук, Олександр Крючков, Олег Худик (другий склад)

«Це надзвичайно емоційна вистава, дуже складна. І, мені здається, що глядачу буде багато про що подумати. Але я думаю, що це добре, тому що ми зараз намагаємося популяризувати театр і робити його таким, щоб люди мали змогу там не тільки відпочити й насолодитися. Ми залучаємо глядача до розгадування вистави», – зазначив виконавець ролі брата Рокко, актор Павло Текучев.

За його словами, вистава «Брати» – передусім про сімейні цінності й про любов, причому абсолютно різну – як молоду і пристрасну, так і мудру, яка вже багато чого пережила.

«Дуже складно було перенести на сцену тригодинну кінострічку, що має дуже короткі сцени, які швидко йдуть одна за одною. Думаю, що це дуже відважно з боку Олександра Кобзаря. Нам дуже хотілося з ним працювати, і ми були дуже раді, що в нас така складна робота. Ми отримували задоволення», – розповів актор Кирило Парастаєв, що зіграв брата Сімоне.

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Як повідомляв «Главком», у День театру, 27 березня, президент Володимир Зеленський нагородив відомих діячів театру та кіно «за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва». Зокрема, звання «Народний артист України» присвоєно акторові й режисеру Олександру Кобзарю. З 2004 до 2016 року він грав у київському Академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра, а з 2016-го – у трупі театру імені Лесі Українки.

До слова, керівник Національної оперети назвав реальну ціну квитка до театру.

Раніше Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного зазнав нещадної критики після того, як виклав анонс вистави «Золоте теля». У анонсі йдеться, що вистава йде «російською мовою з українськими субтитрами».