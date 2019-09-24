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    Шоу-биз

    Супермодель Эмили Ратаковски обнажилась в магазине

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    <p>Эмили Ратаковски</p> <p>instagram.com/emrata/</p> - Супермодель Эмили Ратаковски обнажилась в магазине

    Эмили Ратаковски

    instagram.com/emrata/

    Для яркого кадра американская модель разделась в общественном месте

    28-летняя Эмили Ратаковски побаловала поклонников новой откровенной фотографией. Звезда похвасталась пышными формами в кружевном комплекте черного цвета. Эмили уложила длинные волосы легкими волнами и предпочла сдержанный макияж. Она отказалась от драгоценностей, оставив только свое обручальное кольцо с крупным бриллиантом.

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    Супермодель Эмили Ратаковски обнажилась в магазине
    Супермодель Эмили Ратаковски обнажилась в магазине
    Супермодель Эмили Ратаковски обнажилась в магазине
    Супермодель Эмили Ратаковски обнажилась в магазине
    Супермодель Эмили Ратаковски обнажилась в магазине
    Супермодель Эмили Ратаковски обнажилась в магазине
    Супермодель Эмили Ратаковски обнажилась в магазине
    Супермодель Эмили Ратаковски обнажилась в магазине
    Супермодель Эмили Ратаковски обнажилась в магазине
    Супермодель Эмили Ратаковски обнажилась в магазине
    Супермодель Эмили Ратаковски обнажилась в магазине
    Супермодель Эмили Ратаковски обнажилась в магазине
    Супермодель Эмили Ратаковски обнажилась в магазине
    Супермодель Эмили Ратаковски обнажилась в магазине
    Супермодель Эмили Ратаковски обнажилась в магазине

    Поклонники оценили смелый образ кумира. Меньше чем за сутки кадр набрал полтора миллиона лайков. «Ты просто ходячий секс», «Как тело может быть настолько идеальным?», «Эмили, никто не способен позировать с минимум одежды так соблазнительно, как ты», — написали они в комментариях.

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