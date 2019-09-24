Супермодель Эмили Ратаковски обнажилась в магазине



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Эмили Ратаковски instagram.com/emrata/

Для яркого кадра американская модель разделась в общественном месте

28-летняя Эмили Ратаковски побаловала поклонников новой откровенной фотографией. Звезда похвасталась пышными формами в кружевном комплекте черного цвета. Эмили уложила длинные волосы легкими волнами и предпочла сдержанный макияж. Она отказалась от драгоценностей, оставив только свое обручальное кольцо с крупным бриллиантом.

Поклонники оценили смелый образ кумира. Меньше чем за сутки кадр набрал полтора миллиона лайков. «Ты просто ходячий секс», «Как тело может быть настолько идеальным?», «Эмили, никто не способен позировать с минимум одежды так соблазнительно, как ты», — написали они в комментариях.

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