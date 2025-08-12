Тейлор Свіфт анонсувала вихід нового альбому та розкрила його назву

Фізичні копії 12-го альбому співачки вже достуні для попереднього замовлення

Американська авторка-виконавиця Тейлор Свіфт анонсувала вихід 12-го студійного альбому під назвою The Life Of A Showgirl. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Дату виходу нового альбому співачки поки не оголошено. Свіфт опублікувала в Instagram короткий уривок з подкасту New Heights, ведучими якого стали її бойфренд, зірка НФЛ Тревіс Келсі, та його брат Джейсон. Там співачка дістає копію альбому з розмитою обкладинкою.

«Отже, я хотіла вам дещо показати. Це мій новий альбом», – сказала Тейлор, дістаючи з портфеля вінілову платівку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от New Heights (@newheightshow)

На офіційному сайті артистки також написано, що фізичні копії вже доступні для попереднього замовлення. Їх відправлять до 13 жовтня.

Альбом The Life Of A Showgirl стане першим відтоді, як у травні Тейлор Свіфт відновила контроль над своїми першими шістьма альбомами. Тоді вона повністю викупила права на мастер-копії. Примітно, що попередня платівка співачки The Tortured Poets Department вийшла у 2024 році.

У грудні співачка завершила свій рекордний концертний тур Eras Tour, бюджет якого склав мільярд доларів.

Нагадаємо, минулого літа Тейлор Свіфт увійшла в історію як перша сольна виконавиця, яка виступила на лондонському стадіоні «Вемблі» вісім разів в рамках одного туру. Її турне Eras принесло економіці Британії мільярд фунтів прибутку.

У жовтні 2024 року вона стала найбагатшою співачкою у світі за версією журналу Forbes. Тоді статок співачки включав майже $600 млн, отриманих від гонорарів, гастролей та музичний каталог. Також вона володіла нерухомістю, яка коштувала близько $125 млн.