Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Скільки бруду». Сестра Софії Ротару різко відповіла хейтерам співачки

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Софія Ротару з родиною
фото: Софія Ротару/Instagram

Ауріка Ротару обурилася через звинувачення, що її сестра тривалий час мовчить про війну

Сестра співачки Софії Ротару Ауріка Ротару різко відреагувала відповіла хейтерам, які накинулись на артистку за те, що та тривалий час мовчала щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на її відповідь під роликом блогера Ярослава Гопаца в TikTok.

Блогер розповів, що Софія Ротару «на зло росіянам» показалася у Києві. «Співачка Софія Ротару, яка від початку повномасштабного вторгнення уникає публічності, вперше за довгий час виклала нові фото в Instagram. Це сталося у її 78-й день народження, з нагоди якого хуторянка і влаштувала фотосесію на Андріївському узвозі та Скляному мосту», – говорив блогер.

@gopatsa Софія Ротару 🎤 🇺🇦 показалася у Києві у свій 78-й день народження 🎂 #україна🇺🇦 #укррекомендації #українськийтікток #українськийшоубізнес #ротару #деньнародження #новиниукраїни ♬ оригінальний звук - Новини шоу-бізнесу | GOPATSA

Під цим роликом спалахнула дискусія щодо Ротару. Це обурило Ауріку Ротару. Вона нагадала, що родина досі проживає у Києві та нікуди не тікала. «Ви готові відповідати за звинувачення? Ми у Києві жили і живемо, даємо благодійні концерти, допомагаємо хлопцям, не афішуючи. За що стільки бруду», – обурилася вона, призвавши людей схаменутися.

«Скільки бруду». Сестра Софії Ротару різко відповіла хейтерам співачки фото 1
фото: скріншот
«Скільки бруду». Сестра Софії Ротару різко відповіла хейтерам співачки фото 2
фото: скріншот

Примітно, що 7 серпня 2022 року Софія Ротару розповіла, що приїхала до Маршинців, де народилася. Вона підтверджувала, що займалась благодійністю. 

Нагадаємо, що Софія Ротару 7 серпня відсвяткувала свій день народження. Їй виповнилося 78 років. З нагоди особливої дати артистка вперше за тривалий час опублікувала свіжі фото, які зробила на Скляному мосту, на Андріївському узвозі та на тлі Андріївської церкви. 

«Скільки бруду». Сестра Софії Ротару різко відповіла хейтерам співачки фото 3
фото: Софія Ротару/Instagram
«Скільки бруду». Сестра Софії Ротару різко відповіла хейтерам співачки фото 4
фото: Софія Ротару/Instagram
«Скільки бруду». Сестра Софії Ротару різко відповіла хейтерам співачки фото 5
фото: Софія Ротару/Instagram

Примітно, що у травні цього року співачка опублікувала сторіз в Instagram, у якому привітала Київ із Днем міста. Вона опублікувала фото Софіївської площі та пам'ятника Богданові Хмельницькому.

Читайте також:

Теги: шоубіз співачка Софія Ротару

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наталії Могилевській – 50: найцікавіше з біографії
Наталії Могилевській – 50: найцікавіше з біографії
2 серпня, 11:22
Аби вийшла гарна картинка у кадрі, Могилевській довелося трохи потерпіти незручності
Народна артистка України лягла під ЦУМом (фото, відео)
Вчора, 19:53
Юрій Бутусов загинув у морі
Виступав проти війни в Україні. Трагічно загинув відомий режисер Юрій Бутусов
Сьогодні, 09:49

Шоу-біз

«Скільки бруду». Сестра Софії Ротару різко відповіла хейтерам співачки
«Скільки бруду». Сестра Софії Ротару різко відповіла хейтерам співачки
Виступав проти війни в Україні. Трагічно загинув відомий режисер Юрій Бутусов
Виступав проти війни в Україні. Трагічно загинув відомий режисер Юрій Бутусов
В Одесі невідомий намагався зґвалтувати зірку «Холостяка»
В Одесі невідомий намагався зґвалтувати зірку «Холостяка»
Народна артистка України лягла під ЦУМом (фото, відео)
Народна артистка України лягла під ЦУМом (фото, відео)
Актор Костянтин Темляк потрапив у скандал: колишня дівчина звинуватила його у насильстві та домаганнях
Актор Костянтин Темляк потрапив у скандал: колишня дівчина звинуватила його у насильстві та домаганнях
Максим Галкін потрапив під автівку в Латвії: артист звернувся до публіки (відео)
Максим Галкін потрапив під автівку в Латвії: артист звернувся до публіки (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
24K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
13K
Нові санкції. Коханка гравця московського «Динамо» з подругою не змогли скупитися у паризькому бутіку
3568
В одній із областей буде пустеля. Науковиця розповіла, як до 2050-го року в Україні зміниться клімат
2591
Сенатор Грем пояснив, чому Україна має поступитися територіями Росії

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua