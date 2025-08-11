«Скільки бруду». Сестра Софії Ротару різко відповіла хейтерам співачки

Ауріка Ротару обурилася через звинувачення, що її сестра тривалий час мовчить про війну

Сестра співачки Софії Ротару Ауріка Ротару різко відреагувала відповіла хейтерам, які накинулись на артистку за те, що та тривалий час мовчала щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на її відповідь під роликом блогера Ярослава Гопаца в TikTok.

Блогер розповів, що Софія Ротару «на зло росіянам» показалася у Києві. «Співачка Софія Ротару, яка від початку повномасштабного вторгнення уникає публічності, вперше за довгий час виклала нові фото в Instagram. Це сталося у її 78-й день народження, з нагоди якого хуторянка і влаштувала фотосесію на Андріївському узвозі та Скляному мосту», – говорив блогер.

Під цим роликом спалахнула дискусія щодо Ротару. Це обурило Ауріку Ротару. Вона нагадала, що родина досі проживає у Києві та нікуди не тікала. «Ви готові відповідати за звинувачення? Ми у Києві жили і живемо, даємо благодійні концерти, допомагаємо хлопцям, не афішуючи. За що стільки бруду», – обурилася вона, призвавши людей схаменутися.

фото: скріншот

фото: скріншот

Примітно, що 7 серпня 2022 року Софія Ротару розповіла, що приїхала до Маршинців, де народилася. Вона підтверджувала, що займалась благодійністю.

Нагадаємо, що Софія Ротару 7 серпня відсвяткувала свій день народження. Їй виповнилося 78 років. З нагоди особливої дати артистка вперше за тривалий час опублікувала свіжі фото, які зробила на Скляному мосту, на Андріївському узвозі та на тлі Андріївської церкви.

фото: Софія Ротару/Instagram

фото: Софія Ротару/Instagram

фото: Софія Ротару/Instagram

Примітно, що у травні цього року співачка опублікувала сторіз в Instagram, у якому привітала Київ із Днем міста. Вона опублікувала фото Софіївської площі та пам'ятника Богданові Хмельницькому.