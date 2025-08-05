Острів скарбів Яна Табачника. Хто успадкував майно народного артиста: ексклюзив «Главкома»

Після смерті музиканта з трьох синів Табачника майно отримали лише двоє

31 липня цього року популярному музиканту, народному артисту та народному депутату трьох скликань від Партії регіонів Яну Табачнику (справжнє ім’я – Яків Піневич Табачнік) виповнилося б 80 років. До поважного ювілею він не дожив два роки. Політик і музикант помер в Ізраїлі, борючись за життя з важкою хворобою.

Нині про покійного акордеоніста в українській музичній тусовці знову заговорили. Приводом став допис у соцмережі вдови, народної артистки України Тетяни Недєльської. Вона вшанувала ювілей покійного чоловіка, а багато зірок у коментарях висловили слова співчуття родині та згадали музиканта теплим слово. Саме це й спровокувало хвилю хейту від тих, хто критично оцінює роль Табачника у великій політиці. Нагадаємо, вперше Ян Табачник зайшов до Верховної Ради у 2006 році за списками Партії регіонів. І перебував там безперервно до листопада 2014 року.

У 2012 році «Главком» опублікував інтерв’ю з Табачником, у якому він називав тодішнього президента Віктора Януковича «своїм другом». У тій же бесіді політик захищав Януковича від нападок журналістів, які в той час активно писали про таємничу президентську резиденцію «Межигір’я». Табачник тоді, імовірно, жартома порівняв власний розкішний маєток у Козині на Київщині зі «скромним» «Межигір’ям». «Мій будинок удвічі більший за будинок Януковича в Межигір'ї! І кожна цеглина у мене задекларована, зрозуміло вам? Та що там такого? Я міг би взяти вас за руку, завести і показати особисто, щоб ви побачили всю брехню, яку пишуть про його будинок і про мій будинок!» – говорив музикант у розмові з «Главкомом».

Доля «Межигір’я» тепер відома на весь світ. За кілька років Янукович втік зі своєї резиденції, а світ побачив, в яких хоромах він царював.

Але історія майна самого Яна Табачника також варта уваги. Після смерті музиканта спалахнув конфлікт за частину його статків. «Главком» першим розповідає ексклюзивні подробиці поділу майна і пояснює, чому з трьох синів пари Табачника та Недєльської, майно отримали лише двоє з них.

Кому і що перепало

«Остання воля Яна Петровича була такою: поділити нажитий спадок між синами Михайлом та Павлом. Відповідні документи було підготовлено. У свою чергу сини, коли вступили у спадщину, попросили мене розпоряджатися сімейним майном, оскільки їх немає в Україні. Їхнє рішення залишається незмінним до сьогодні», – розповідає «Главкому» дружина покійного музиканта, народна артистка, популярна співачка Тетяна Недєльська.

«Остання воля Яна Петровича була такою: поділити нажитий спадок між синами Михайлом та Павлом» (на фото двоє крайніх праворуч) фото з відкритих джерел

Отже, між двома синами-спадкоємцями порівно було розділено:

групу нежитлових приміщень загальною площею 318,90 кв. м;

білий автомобіль Hummer;

житловий будинок загальною площею 882,9 кв. м у Козині на Київщині з двома земельними ділянками;

дачний будинок загальною площею 682,1 кв. м на Закарпатті з двома земельними ділянками;

грошові заощадження.

Головний маєток Табачників в елітному поселенні Козині має гігантську площу 882,9 кв. м, вся територія садиби складається з двох земельних ділянок. Загальна площа – без трьох соток гектар, територія впритул виходить до берегів Дніпра.

Садиба Табачників у Козині складається з двох земельних ділянок загальною площею 97 соток і впритул розташовується до берегів річки Дніпро дані: Кадастрова карта

Кілька слів також про дачний будинок на Закарпатті: це справжній відпочинковий комплекс загальною площею 682,1 кв. м у селі Шаян на Закарпатті. ЗМІ називали цю оселю «Гніздом голубки». Понад 10 років тому розгорівся гучний скандал довкола цієї нерухомості. На той момент нардеп звинувачував тодішнього бізнес-партнера Святослава Мелая і його дружину Наталію у крадіжці 2,5 млн грн під час будівництва будинку у селі Шаян.

Батьківський будинок на Закарпатті записали на себе сини Михайло і Павло Табачніки витяг із земельного кадастру

З серпня 2012 року і до нині подружжя Мелаїв переховується від українських правоохоронців. Вони підозрюються у шахрайстві.

Варто додати цікавий факт. У 2006-2007 роках Святослав Мелай був помічником народного депутата Яна Табачника на громадських засадах.

Станом на початок серпня 2025 року, подружжя Святослава та Наталії Мелаїв досі переховується від українських правоохоронців. Датою їх зникнення вказано 1 серпня 2012 рік дані: МВС

У розмові з «Главкомом» Тетяна Недєльська запевнила: з кожної гривні, яка вкладена у нерухомість у Козині та на Закарпатті, сплачено податки.

«Довгі роки Ян Петрович був артистом першого ешелону і заробляв не менше, ніж сучасні зірки естради. Паралельно він власним коштом допомагав малозабезпеченим сім’ям і дітям-сиротам, купуючи їм житло. А також утримував дитячі будинки, спеціалізовані школи-інтернати, підтримував молодих музикантів», – наголосила вона.

В цій ідилічній картині є один пікантний момент. У пари Табачника та Недєльської є ще старший син Петро, однак йому зі спадку нічого не перепало. Тетяна Недєльська відверто зізналася: з первістком трапилося велике горе.

«Мій старший син – лудоман. Він приніс у сім’ю багато горя і дурної слави. Ми з чоловіком лікували сина, дуже сподівалися, що все зміниться. На жаль, не впоралися. Дотепер Петро не позбавився цієї вади і продовжує грати в онлайн-казино. Неодноразово зверталася до державного регулятора азартних ігор з проханням внести сина до спеціального реєстру осіб, яким обмежують гральну активність. Минало кілька днів і ситуація обнулялася, Петро знову продовжував грати», – розповіла дружина покійного Яна Табачника.

Попри цю складну ситуацію Недєльська ще вірить у диво, що старший син вилікується від ігрової залежності.

Версія вдови: «таємничий та підступний друг»

Проте залишитися без частини спадку міг не лише старший Петро, а й його молодші брати Михайло та Павло. За словами Тетяни Недєльскої проблеми родині створив один із близьких товаришів, довірена особа Яна Табачника, ім’я якого жінка відмовилася називати.

Недєльська вперше поділилася з «Главкомом» сенсаційними подробицями цієї історії.

У травні 2024 року від імені синів Михайла та Павла надійшов позов проти… Тетяни Недєльської. Інтереси дітей представляв адвокат Олег Мамотенко.

скріншот із держпорталу «Судова влада України»

«Для мене це стало великою несподіванкою. Адже з 2014 року мої сини Михайло (на той час було 12 років) та Павло (13 років) проживають за межами України. У мене з ними немає жодних конфліктів, між нами дуже теплі та довірливі взаємини. Тут усе набагато простіше. Руками адвоката Мамотенка, який має стосунок до одного зі співвласників українських банків і колишнього близького товариша Яна Табачника, хотіли влаштувати зі мною розправу. Можливо, мали щось до мене особисте. Була спроба заблокувати доступ до коштів покійного чоловіка, які лежали на рахунках «Індустріалбанку». Публічно заявляю: адвокат Мамотенко не є представником моїх синів, ніяких довіреностей вони з ним не підписували, ніяких повноважень не наділяли», – наголосила Недєльська.

Адвокату Мамотенку за допомогою рішення Печерського райсуду таки вдалося арештувати чималі суми заощаджень Яна Табачника, які лежали на рахунках «Індустріалбанку». Йшлося про $403,6 тис., 10 тис. фунтів стерлінгів і 1,3 тис. євро. Кошти були недоступними для спадкоємців п’ять місяців. У середині вересня 2024-го арешт було скасовано.

витяг із судового реєстру

Версія адвоката: «сини мали претензії до матері»

У бесіді з «Главкомом» адвокат Олег Мамотенко зазначив, що у Михайла та Павла Табачніків дійсно були претензії до своєї матері, які пов’язані із успадкованими від батька грошовими коштами.

«З Михайлом та Павлом я підписав відповідні папери на представлення їхніх інтересів у Печерському райсуді. Через електронний кабінет суду подав документи, які, у тому числі підтверджували мій статус адвоката синів Табачника», – зазначив Мамотенко.

Також адвокат наголосив, що позов синів не дійшов до розгляду по суті, оскільки їм вдалося з матір’ю врегулювати фінансові претензії».

«Моя позиція – краще не входити у затяжні судові тяжби і на початках врегулювати конфлікти, пов’язані із спадковим майном. Мені до душі, коли всі обнялися, згадали, що вони близькі люди і на досудовому етапі вирішили свої проблеми», – зазначив адвокат.

Станом на серпень 2025 року, спадкоємці Яна Табачника і вдова мають вільний доступ до цих грошей.

Тетяна Недєльська резюмувала: після смерті Яна Табачника багато спільних знайомих та друзів намагалися приміряти на себе роль судді і водночас катів щодо неї. Причина, чому так сталося, народна артистка пов’язує, можливо, з певними особистими образами цих людей.

Віталій Тараненко, «Главком»