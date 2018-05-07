Тина Кароль показала, как ее сын в Лондоне танцует гопак
- Сьогодні, 18:36
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Мальчик в национальной одежде учит своих ровесников движениям в национальном танце
Украинская поп-дива Тина Кароль выложила яркое видео, в котором показывается, как ее девятилетний сын Вениамин танцует гопак. Также сын артистки научил приемам своих ровесников.
«Горжусь своим сыном», - подписала артистка под видео в Instagram-сториз. В ролике мальчик одет в красные сапоги, шаровары и вышиванку.
На видео звучит гармонь, а бойкий танец юного украинца сопровождают громкие овации его зрителей.
На одном из эпизодов к Вениамину присоединился местный житель, которому гопак с первого раза оказался не под силу.
Напомним, девятилетний Вениамин Огир учится сегодня в школе Великобритании, но живет в украинской семье. Как ранее рассказала артистка, мальчик сразу пошел во второй класс и отлично вписался в англоязычный коллектив.
Джерело: Обозреватель