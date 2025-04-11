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Тіна Кароль показалася у відвертій сукні за понад 49 тис. гривень (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Тіна Кароль відвідала шоу Євгена Яновича
фото: Instagram/tina_karol

Тіна Кароль одягнула сукню від англійського бренду Christopher Kane

Народна артистка України Тіна Кароль з'явилася на шоу Євгена Яновича у спокусливому образі. Відповідні фото співачка оприлюднила в Instagram, інформує «Главком».

Співачка обрала незвичайну чорну сукню: прозорий ліф із вшитими чашками став головною родзинкою вбрання. Свій лук Тіна Кароль доповнила чорними колготками та лакованими туфлями на підборах. Легкий макіяж із акцентом на губах гармонійно завершив її образ.

6 фото
На весь екран
фото: Instagram/tina_karol

Тіна Кароль обрала сукню від англійського бренду Christopher Kane, яка вартує $1075 (приблизно 49,1 тис. грн). Наразі цю сукню можна придбати зі знижкою – за $537 (близько 24,5 тис. грн).

Тіна Кароль показалася у відвертій сукні за понад 49 тис. гривень (фото) фото 1
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Нагадаємо, що раніше користувачі соцмереж пригадали Тіні Кароль її репертуар 20-річної давнини. Мова йде про пісню Russian Boy 2005 року. Прикметно, що більшість користувачів у соцмережах стали на бік співачки. Мовляв, тоді багато людей мали інше ставлення до росіян, а наразі Тіна Кароль, ймовірно, вже і не памʼятає цю пісню.

До слова, Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки для цивільних осіб «Резервіст». Під наглядом інструктора артистка надавала допомогу пораненому, стріляла у мішень з різних положень. У сторіз на власній сторінці у мережі Тіна Кароль також виклала відео, на якому вона бере участь у тренувальній евакуації пораненого з поля бою та накладає собі турнікет на стегно.  

До слова, Тіна Кароль у 2023 році зустрілась із Папою Римським та передала йому щоденник дев’ятирічного маріупольця Єгора, який робив записи під час блокади міста. Тоді співачку звинуватили в піарі, а також розкритикували за рішення передати унікальний щоденник саме понтифіку, адже він неодноразово пропонував Україні та Росії примиритися. 

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Теги: співачка Тіна Кароль

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