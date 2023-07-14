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Усе заради піару Тіни Кароль. Мережа критикує співачку за її «подарунок» Папі Римському

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Усе заради піару Тіни Кароль. Мережа критикує співачку за її «подарунок» Папі Римському
На думку українців, знакову річ, щоденник, треба було залишити в Україні
фото з відкритих джерел

Користувачі соцмереж обурені, адже, на їхню думку, Тіна Кароль вирішила пропіаритися на українському горі

Історія з візитом до Ватикану української співачки Тіни Кароль, яка зустрілась із Папою Римським, набула несподіваного продовження. Нагадаємо, артистка передала понтифіку щоденник дев’ятирічного маріупольця Єгора, який робив записи під час блокади міста. Співачку звинуватили в піарі, а також розкритикували за рішення передати унікальний щоденник саме понтифіку, адже він неодноразово пропонував Україні та Росії примиритися. 

Маленький маріуполець вів щоденник, коли жив протягом місяця у підвалі свого будинку під час окупації міста, де описував своє життя у суцільній темряві. Він писав про свою рану на спині, поранення матері та сестри, також малював картинки людей зі зброєю, тіла загиблих, що лежать на вулицях, зруйновані будинки, вибухи та танки.

Усе заради піару Тіни Кароль. Мережа критикує співачку за її «подарунок» Папі Римському фото 1
Фрагмент зі щоденника дев'ятирічного Єгора з Маріуполя
Фрагмент зі щоденника дев'ятирічного Єгора з Маріуполя
фото з відкритих джерел

Окремі користувачі нагадують, що співачка передала щоденник Папі Римському за побажанням сімʼї Єгора. Щоденник був заздалегідь оцифрований для подальшої розробки NFT, щоб виставити його як лот на аукціон електронного мистецтва. 

Проте критики такого рішення зауважують, що, наприклад, щоденник Анни Франк, в якому дівчинка-єврейка описували жахи Другої світової війни протягом 1942-1944 років, як безцінний скарб зберігається в Нідерландах, а фізичні копії зберігаються в інших музеях світу, у той час як Тіна Кароль просто віддала Понтифіку частину української історії. У такому рішенні співачки користувачі мережі вбачають лише продуманий піар-хід, бажання артистки «хайпанути» на чутливій темі.

«Ми віддали частину своєї історії в архів чужої країни. Щоб вона лягла там на полицю та припала пилом. І пропіарили співачку», – робить висновок користувачка Юлія Даценко.

Тіну Кароль звинуватили в піарі на українському горі
Тіну Кароль звинуватили в піарі на українському горі
скріншот

Також українці пригадали спроби Понтифіка примирити Україну з Росією та наголосили, що щоденник хлопчика слід було залишити в Україні.

  • «Поїхати і забрати назад! Нічого розвозити по закордоннях історію!»
  • «Хто дозволив віддати цей щоденник?! Він вам не треба? Такі речі мають бути в музеї, щоб пам'ятали свої.А тепер щоденник згине в архівах Ватикану, якщо взагалі туди буде зданий... Навіщо він Папі?»
  • «Чого ця ш***ерша вештається по світах і презентує від України, хто її дав це повноваження?!»
  • «Даремно. Цьому старому діду до лампочки цей щоденник»;
  • «Папа сліпий та глухий до наших бід»;
  • «Це все рівно як ви того щоденника викинули.... на жаль»;
  • «До ср*** тому Папі мрії хлопчика з Маріуполя. Для чого цей піар, Тіно? Такі вже всі правильні. Встаньте краще дома на коліна і моліться Богу», – пишуть користувачі.
Тіна Кароль передала щоденник українського хлопчика Папі Римському. Українцям це не сподобалось
Тіна Кароль передала щоденник українського хлопчика Папі Римському. Українцям це не сподобалось
скріншот

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський на конференції з нагоди Міжнародного дня захисту дітей зачитав уривки з щоденника восьмирічного хлопця Єгора, який жив у Маріуполі перед початком повномасштабного вторгнення РФ, а згодом у блокадному місті. 

Згодом з щоденника хлопця стає відомо про наслідки, які переживає дитина через злочинні дії окупантів.

«У мене – рана на спині, здерта шкіра. У сестри – поранення голови. У мами – видерте м’ясо на руці та рана на нозі... У мене померла бабуся Галя, дві собаки й улюблене місто Маріуполь…», – навів цитату президент.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» предстоятель Української греко-католицької церкви (УГКЦ), верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський Святослав пояснив, чому українці та Папа Римський не можуть зрозуміти один одного.

Теги: Маріуполь Папа Римський Тіна Кароль

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