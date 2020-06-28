Тіна Кароль прокоментувала присвоєння їй ордену княгині Ольги



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Тіна Кароль нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

Народна артистка України подякувала за визнання

Популярна українська співачка Тіна Кароль, якій присвоєний орден княгині Ольги ІІІ ступеня, прокоментувала отримання нагороди.

Так, орден княгині Ольги - державна нагорода України для відзначення жінок за визначні заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій, освітянській, культурній, благодійницькій та інших сферах суспільної діяльності, вихованні дітей у сім'ї.

Народна артистка України подякувала за визнання та привітала колег.

«Вдячна! Цiную кожну нагороду, особливо таку почесну! Вiтаю колег! Миру та здоров’я!», - побажала Тіна Кароль

Зауважимо, це не перша державна нагорода співачки. Так, Кароль також володарка Державного ордена України за Миротворчі місії (Ірак, Косово), а також державної медалі «За працю і відвагу» (2007).

Співачка також була удостоєна Найвищого церковного Ордена Святої Великомучениці Катерини Першого ступеня за особистим проханням Митрополита Київського і Всієї України Володимира (2008).

Нагадаємо, популярний репер Потап удостоївся звання «Заслужений артист України».

Орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня присвоєно віце-президенту НОК Валерію Борзову і співакові Василю Зінкевичу.

Телеведуча Марія Єфросиніна отримала орден «За заслуги» ІІІ ступеня, а телеведуча Алла Мазур – орден княгині Ольги ІІ ступеня.

Депутат від «Слуги народу», відома легкоатлетка Ольга Саладуха нагороджена орденом княгині Ольги І ступеня; співачки Ірина Білик і Тіна Кароль – княгині Ольги ІІІ ступеня.

Десятки людей отримали інші нагороди. Наприклад, Зеленський посмертно нагородив орденом «За заслуги» І ступеня головного продюсера ТСН Олену Несміян, яка нещодавно померла.

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