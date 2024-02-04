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Чому так багато Тіни Кароль? Мережа обговорює проколи ефіру відбору на Євробачення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чому так багато Тіни Кароль? Мережа обговорює проколи ефіру відбору на Євробачення
Тіна Кароль виступила на Нацвідборі на «Євробачення-2024»
фото: «Суспільне»

Окрім колапсу з голосуванням у «Дії», глядачі звернули увагу на ще кілька нюансів в організації ефіру Нацвідбору

Трансляція Національного відбору Євробачення-2024 цьогоріч запам'яталася глядачам не лише колапсом голосування за артистів у застосунку «Дія». Мережа обговорює ще кілька нюансів, які були помітні під час ефіру.

Наприклад, постало питання, чому у рейтинговому проєкті рекламувався лише один волонтерський фонд Сергія Притули, а також те, що в концерті брала участь співачка, яка не отримала призового місця на європейському пісенному конкурсі. На ці моменти, зокрема, звернув увагу колишній народний депутат Ігор Мірошниченко у Facebook.

У концерті в фіналі нацвідбору виступили зіркові гості, більшість із яких посідала призові місця на Євробаченні минулих років, а саме Руслана, Kalush Orchestra, Jamala і Verka Serduchka. При цьому Тіна Кароль виступила після всіх тріумфаторів Євробачення, які вигравали конкурс. Співачка представляла Україну на «Євробаченні 2006», де посіла сьоме місце. Коментатори звертають увагу, що Кароль із завидною частотою з’являється на українському телебаченні. «Добре, що в політику, принаймні поки що, хоч Тіна Кароль не йде. Бо з таким завзяттям, як її пхають на наших ТБ, вона б точно щонайменше на Верховну Раду претендувала», – зауважив Мірошниченко.

Чому так багато Тіни Кароль? Мережа обговорює проколи ефіру відбору на Євробачення фото 1
фото: скриншот

Також політик зауважив, що «Суспільне» обрало гідним реклами лише волонтерський фонд Сергія Притули.

«Маю багато знайомих та друзів, які збирають донати на ЗСУ. І реально допомагають. Але Суспільне вирішило, що гідним реклами за наш з вами кошт може бути лише фонд «найвидатнішого байрактарно-супутникового волонтера» Притули. Потім не нарікайте на те, чому у президенти знову обирать шоуменів. До речі, фонд Притули рекламувати навчились, а от голосування через «Дію», яка лягла від навантаження, розуму організувати не стало…», – обурився екснардеп.

Його думку підтримала більшість користувачів у коментарях.

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фото: скриншот
Чому так багато Тіни Кароль? Мережа обговорює проколи ефіру відбору на Євробачення фото 3
фото: скриншот
Чому так багато Тіни Кароль? Мережа обговорює проколи ефіру відбору на Євробачення фото 4
фото: скриншот

Нагадаємо, що українці 3 лютого обирають представника країни на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024 у Мальме. Голосувати за своїх фаворитів можна було через застосунок «Дія». Проте застосунок, схоже, не витримав напливу охочих віддати свій голос і «впав». Через це голосування за переможця нацвідбору «Євробачення» продовжено: воно триватиме до 19:00, 4 лютого. 

Як відомо, ведучими нацвідбору цьогоріч стали співачка Юлія Саніна, гуморист Василь Байдак та ведучий Тімур Мірошниченко. Судитили учасників: Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець, який також жодного стосунку до конкурсу не мав.

Нагадаємо, що Румунія відмовилася від участі у «Євробаченні-2024». Зазначається, що цього року TVR направить кошти на інші пріоритетні виробництва та проєкти. Серед них, зокрема, трансляція літніх Олімпійських ігор у Парижі та продовження інвестицій у нову штаб-квартиру TVR Craiova.

Також стало відомо, яка країна візьме участь у Євробаченні вперше за 31 рік.

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Теги: Євробачення Сергій Притула Тіна Кароль

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