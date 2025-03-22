Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Маск вразив мережу ексцентричною поведінкою у Білому домі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Маск вразив мережу ексцентричною поведінкою у Білому домі
Маск грався ложками і вилками на очах у Трампа
фото з відкритих джерел

Техмагнат грався зі столовими приборами просто під час вечері у Білому домі

Техномагнат і глава Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск вчергове вразив своєю ексцентричною поведінкою. Він грався зі столовими приборами просто під час вечері у Білому домі. Як інформує «Главком», відповідне відео з’явилося в мережі.

Вочевидь, Ілону Маску стало нудно, і він вирішив зібрати разом ложки та вилку в одну інсталяцію. Причому зробив це прямо перед президентом США Дональдом Трампом та своєю новою дівчиною.

Раніше американський мільярдер Ілон Маск звинуватив демократів у тому, що американці спалюють автівки Tesla

Як відомо, 18 березня невідомий розстріляв і підпалив кілька автомобілів Tesla на заводі в Лас-Вегасі, пише CNN. Помічник шерифа Дорі Корен з департаменту поліції Лас-Вегаса, заявив, що «це був цілеспрямований напад на об'єкт Tesla».

«Поліцейські виявили кілька охоплених вогнем автомобілів, а також напис «Опір» на вхідних дверях підприємства», – сказав він.

За даними поліції, на відео з камер спостереження видно, як людина, одягнена в чорне, стріляла по автомобілях і підпалила два з них пляшками із запалювальною сумішшю. Ніхто не постраждав, і пожежники загасили пожежу до того, як вогонь встиг дістатися до акумуляторів автомобілів.

Поліцейські департаменти по всій території США розслідують хвилю нападів на автосалони, зарядні станції та транспортні засоби, що належать компанії Tesla, генеральний директор якої Ілон Маск викликає дедалі більше невдоволення своєю діяльністю на чолі новоствореного департаменту «оптимізації» урядових витрат

До того ж, деякі великі компанії вже відмовилися від включення Tesla до своїх автопарків, серед них мережі Rossmann, Lichtblick і Badenova. Відомі власники Tesla, такі як співачка Шеріл Кроу та актриса Алісса Мілано, також продали свої автомобілі та публічно дистанціювалися від Ілона Маска.

В інтернеті набирають популярність наклейки з написом: «Я купив це до того, як Ілон збожеволів». Причиною називають як особисті скандали Ілона Маска, так і модельну лінійку компанії, що застаріла. 

Також акції Tesla в понеділок, 10 березня, втратили 15% вартості, що стало найбільшим одноденним зниженням за останні чотири роки. Як зазначає Bloomberg, аналітики пов’язують це з переглядом прогнозів поставок, а також зі зростаючою негативною реакцією на політичну позицію Маска.

Читайте також:

Теги: напад Tesla Ілон Маск актриса співачка відео США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Люди, яких зловлять за саботаж щодо Tesla, матимуть дуже добрі шанси потрапити до в'язниці
Трамп пригрозив активістам за саботаж Tesla
Вчора, 10:51
Путін професійно маніпулює Трампом
Гра Трампа і Путіна в одну кишеню
20 березня, 14:02
Трамп хоче отримати тріумф «миротворця»
Трамп пробує підкупити Путіна на бодай тимчасовий мир
13 березня, 20:11
Трамп залишить лише 25%, як і планувалося раніше
Трамп вирішив не вводити 50% мита на сталь і алюміній з Канади
12 березня, 03:18
Маск визнав, що DOGE «припустився деяких помилок»
Трамп почав обмежувати повноваження Маска. Що накоїв мільярдер?
7 березня, 10:09
Трамп заявив, що отримав листа від Зеленського
Звернення Трампа до Конгресу: всі згадки про Україну та Росію
5 березня, 08:24
Ілон Маск зробив нову пропозицію президенту України
«В обмін на демократію»: Маск запропонував Зеленському втекти з України
4 березня, 09:03
Через ворожу атаку постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя
Вночі РФ атакувала Україну 83 дронами. Скільки збила ППО
3 березня, 09:22
Джин Гекмен і його дружина Бетсі Аракава знайдені мертвими
Голлівудський актор з дружиною знайдені мертвими у будинку: нові подробиці
28 лютого, 08:52

Соціум

Маск вразив мережу ексцентричною поведінкою у Білому домі
Маск вразив мережу ексцентричною поведінкою у Білому домі
Авіакомпанія Ryanair ініціювала кримінальне розслідування щодо пасажира-дипломата
Авіакомпанія Ryanair ініціювала кримінальне розслідування щодо пасажира-дипломата
США терміново розробляють оборонну систему проти далекобійних ракет – CNN
США терміново розробляють оборонну систему проти далекобійних ракет – CNN
Туреччину охопили масштабні протести. Маск допомагає владі приборкати опозицію
Туреччину охопили масштабні протести. Маск допомагає владі приборкати опозицію
Папі Римському доведеться заново вчитися розмовляти після тривалої пневмонії
Папі Римському доведеться заново вчитися розмовляти після тривалої пневмонії
Росія пригрозила новими ударами по енергетиці України
Росія пригрозила новими ударами по енергетиці України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 березня 2025
29K
З 1 квітня відбудеться перерахунок пенсій: кого стосується
28K
МВС прокоментувало скандальний законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії
9623
Черниця, яка служила в ЗСУ та понад пів тисячі разів стрибала з парашутом, допомагає військовим
9218
Втрати ворога станом на 22 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
Вчора, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
Вчора, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua