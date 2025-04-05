Анна Трінчер побувала в місті на Тернопільщині і спровокувала скандал

Співачці довелося вибачатися за сказане про Бережани

Жителі Бережан, що на Тернопільщині, де проживає понад 17 тисяч людей, обурюються через відео в соцмережах, в якому співачка та блогерка Анна Трінчер сказала, що їхнє місто має одну вулицю і схоже на село. Як інформує «Главком», про це пише «Суспільне».

«Бережани схожі на місто сільського типу, тому що там одна вулиця, одна», – сказала Анна Трінчер у YouTube-проєкті «Поговоримо».

Громадські активісти та представники юнацького корпусу поліції «Бережанські шерифи» кажуть, що їхнє місто має давню історію і багато вулиць.

«У нас завжди є де погуляти, у нас не одна вулиця, а як мінімум 125. Це 175 кілометрів у цілому. В Бережанах жив Маркіян Шашкевич, Богдан Лепкий. На даний момент проживає художник Олег Шупляк, його картини відомі по всій Європі, по всьому світу. В нашому місті є одна з вулиць, яка названа в честь Героя України Віталія Скакуна. Він загинув, підірвавши міст на Херсонщині, аби зупинити наступ окупантів», – розповіла представниця «Бережанських шерифів» Аліна Цьолка.

Ратуша в Бережанах фото: suspilne.media

«Бережани є дуже старим містом. Я в ньому народилася. Воно затишне. Прогулюватися ним – це дуже-дуже гарно, пити каву. Осінні вечори, літні вечори – це все дуже приємно. Зараз ви можете бачити цвіт магнолії, який дуже красивий і в нас її багато», – каже жителька Бережан Ангеліна Шкляр. – У центрі міста є ратуша. Це історична будівля. Вона є прикладом європейської архітектури та в загальному стилю наших Бережан. Всім подобається відвідувати ратушу, бо там є музеї книги та Богдана Лепкого. Це дуже гарне місце».

«У нас є сучасний торговий центр, на цій території найбільше збирається молодь і туристи», – пояснює житель Бережан Олександр Шкільний.

Міський голова Бережан Ростислав Бортник розповів, що Анна Трінчер проживала в Бережанах кілька місяців, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

«Бережани гостинно прийняли Анну Трінчер, коли вона втікала від війни, від військової агресії. Якось неправильно говорити такі речі про це місто, де вона проживала певний час. Це відео мені в інстаграм скинув мій колега. Мене частково це обурило не тільки, як очільника громади, але і як бережанця.

Ця інформація недостовірна. І це від такої публічної людини. Дуже обережно треба говорити про такі речі, бо вони можуть зробити негативну рекламу для і так, скажімо, можливо не таких популярних міст, як Київ, Львів. Ми не просимо робити нам особливої реклами, але просимо не робити нам дуже поганої реклами щодо нашого статусу, бо ми боремося за нього. Це важко зараз, бо міста зменшуються, люди виїжджають, але ми намагаємося залишатися містом і намагаємося розвивати нашу культуру», – каже Ростислав Бортник.

Мер Бережан Ростислав Бортник фото: suspilne.media

За його словами, про міський статус Бережан свідчить історичний факт – грамота про надання Бережанам Магдебурзького права у 1530 році.

Одна найвідоміших споруд в Бережанах, яка також засвідчує давню історію міста, – це замок, розповіла завідувачка науково-дослідного і музейно-просвітницького відділу державного історико-архітектурного заповідника в місті Бережани Олена Лугова.

Бережанський замок фото: suspilne.media

«Бережани, звичайно, це не одна вулиця. Це давні вулички, які сягають в глибину століть, в середину 16 століття – це наша Ринкова площа. І до цього часу Бережани вже розвинули свою дуже таку величезну мережу вулиць і вийшли на сусідні пагорби – це Сторожисько, Звіринець, Олімп.

Історія міста та історія замку безпосередньо пов’язані. Минулого року ми відзначали 490 років з початку побудови бережанського замку. Цьогоріч ми відзначаємо 650 років з першої писемної згадки про Бережани», – пояснила Олена Лугова.

У коментарі «Суспільному» Анна Трінчер розповіла, що це відео було зняте ще в жовтні і вона не мала на меті когось образити, а жартувала з того, що через стрес поїхала недоречно вдягненою.

«У шоу «Перепрошую» ми з дівчатами часто ділимося життєвими історіями, спогадами без прикрас та власним досвідом. У випуску, який вийшов 31 жовтня, ми говорили про таро, і в процесі розмови згадали, де хто був на початку повномасштабного вторгнення. Я розповіла, що мене прихистили в Бережанах, і це було неймовірно важливо для мене в той момент. Під час розмови я сказала, що в Бережанах «одна вулиця» і місто виглядає як смт з малою кількістю населення. Хочу одразу сказати, що це було некоректно з мого боку, і я щиро прошу вибачення за непорозуміння. Моєю метою не було принизити місто, а лише звернути увагу на те, що воно не таке велике, порівняно з Києвом. Відверто кажучи, я висміювала себе: коли всі в перший день війни одягли спортивні костюми, взяли найнеобхідніше і поїхали шукати прихисток, я ж вирушила в обтягуючому комбінезоні з величезними нігтями, з усіма своїми сумками, абсолютно не підготувавши те, що насправді буде важливо. Я сміялася з того, як виглядала недоречно в перший день повномасштабного вторгнення, і як нічого важливого не взяла. Мені прикро, що мої слова були інтерпретовані не так, як я їх мала на увазі. Цей момент ми вже вирізали з випуску, але я хочу ще раз підкреслити, що Бережани – це чудове і унікальне місто, яке заслужено викликає захоплення. Найближчим часом я обов’язково приїду туди з концертом, щоб ще раз поділитися своїми враженнями про це прекрасне місто, яке стало для мене особливим під час важкого періоду».

Раніше українська співачка Анна Трінчер записала спільну пісню «Не знаю» зі співаком Cheev. У кліпі виконавці зіграли екскоханців, які переживають внутрішній конфлікт і борються зі спогадами минулого

Нагадаємо, нещодавно з Анною Трінчер стався інцидент у потягу. Їй стало зле прямо під час подорожі. За словами співачки, їй було дуже погано, що вона навіть почала заїкатися. Трінчер звернулася за допомогою, її рятували провідник та подруга. Блогерка зазначає, що не змогла б впоратися без підтримки.