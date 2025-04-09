«Могли не прокинутися»: співачка Tayanna розповіла про смертельну загрозу у власній оселі

Тетяна Решетняк прийшла додому та почала відчувати себе зле

Українська співачка Тетяна Решетняк, відома також під сценічним ім'ям Tayanna, розповіла, як ледь не загинула у власній квартирі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram артистки.

За словами артистки, це сталося вчора, 8 квітня. Тетяна прийшла додому та почала відчувати себе зле.

«Відчуваю, що у мене починає боліти голова, печуть очі, мені стає зле і прям «вирубаюся». І тут починає дзвеніти індикатор газовий на лічильнику», – розповіла співачка.

Жінка звернулася до служби газу, яка перевірила стан помешкання і виявила, що до житла виконавиці заходить чадний газ.

«Я викликала службу газу, вони перевірили все і сказали, що в квартиру заходить чадний газ і що ми могли взагалі померти з малим просто вже до завтра... Будь-ласка, слідкуйте, в кого газові котли, колонки і все решта. Слідкуйте, щоб все працювало», – звернулася Ретешняк до своїх шанувальників.

Tayanna розповіла, як ледь не загинула у власній квартирі Скріншот сторіз Tayanna

Тетяна також додала, що починаючи з зими почувала себе зле. Тоді артистка думала, що у неї депресія чи гормональний збій, однак аналізи були у нормі, психологи теж не бачили причини погіршення самопочуття співачки. Та тепер вона розуміє, що це було через газ та неправильне встановлення витяжки.

Нагадаємо, співачка Tayanna на своїй сторінці в Інстаграм виклала допис, в якому зізналася, яким непростим видався для неї рік.

Раніше повідомлялося, що рідний брат артистки у розпал війни продовжує працювати в Росії. Міша Марвін переїхав до Москви у 2015 році, тоді ж розпочав співпрацю з російським лейблом Black Star. Коли розпочалося велике вторгнення, артист виїхав із Росії. У березні Марвін написав два пости з осудом війни в Україні, яких зараз на його сторінці немає. Залишилося лише фото зі сестрою та мамою з нейтральним підписом «Перевірено. Ми разом. Найближчі, найважливіші для мене люди». На початку травня співак написав, що припинив співпрацю з російським лейблом і надалі буде випускати пісні під ім'ям Міша М. Влітку в інтерв'ю Tayanna заявила, що її брат «розірвав усі зв'язки» з Росією. Однак восени чоловік повернувся в Росію.