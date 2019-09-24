Тина Кунаки в черном шелковом платье покорила Милан (фото)



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Тина Кунаки instagram.com/tinakunakey/

Знойная брюнетка появилась на шоу без своего 52-летнего супруга Венсана Касселя

22-летняя Тина Кунаки стала гостьей шоу Giorgio Armani на показе в рамках Недели моды в Милане. Молодая мама сделала ставку на total black. Она надела шелковый топ, напоминающий распустившийся цветок розы. Завершением ансамбля стали свободные широкие брюки.

Стилисты выпрямили волосы модели, сделав их очень гладкими. Минималистический макияж дополнил бьюти-образ звезды.

На показе Джорджио Армани по подиуму не ходили звездные модели. Маэстро предпочитает, чтобы ничего не отвлекало внимание от его новой коллекции.

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