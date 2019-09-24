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    Шоу-биз

    Тина Кунаки в черном шелковом платье покорила Милан (фото)

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    <p>Тина Кунаки</p> <p>instagram.com/tinakunakey/</p> - Тина Кунаки в черном шелковом платье покорила Милан (фото)

    Тина Кунаки

    instagram.com/tinakunakey/

    Знойная брюнетка появилась на шоу без своего 52-летнего супруга Венсана Касселя

    22-летняя Тина Кунаки стала гостьей шоу Giorgio Armani на показе в рамках Недели моды в Милане. Молодая мама сделала ставку на total black. Она надела шелковый топ, напоминающий распустившийся цветок розы. Завершением ансамбля стали свободные широкие брюки.

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    Тина Кунаки в черном шелковом платье покорила Милан (фото)
    Тина Кунаки в черном шелковом платье покорила Милан (фото)
    Тина Кунаки в черном шелковом платье покорила Милан (фото)
    Тина Кунаки в черном шелковом платье покорила Милан (фото)
    Тина Кунаки в черном шелковом платье покорила Милан (фото)
    Тина Кунаки в черном шелковом платье покорила Милан (фото)
    Тина Кунаки в черном шелковом платье покорила Милан (фото)
    Тина Кунаки в черном шелковом платье покорила Милан (фото)
    Тина Кунаки в черном шелковом платье покорила Милан (фото)
    Тина Кунаки в черном шелковом платье покорила Милан (фото)
    Тина Кунаки в черном шелковом платье покорила Милан (фото)
    Тина Кунаки в черном шелковом платье покорила Милан (фото)
    Тина Кунаки в черном шелковом платье покорила Милан (фото)
    Тина Кунаки в черном шелковом платье покорила Милан (фото)
    Тина Кунаки в черном шелковом платье покорила Милан (фото)
    Тина Кунаки в черном шелковом платье покорила Милан (фото)
    Тина Кунаки в черном шелковом платье покорила Милан (фото)
    Тина Кунаки в черном шелковом платье покорила Милан (фото)
    Тина Кунаки в черном шелковом платье покорила Милан (фото)
    Тина Кунаки в черном шелковом платье покорила Милан (фото)
    Тина Кунаки в черном шелковом платье покорила Милан (фото)

    Стилисты выпрямили волосы модели, сделав их очень гладкими. Минималистический макияж дополнил бьюти-образ звезды.

    На показе Джорджио Армани по подиуму не ходили звездные модели. Маэстро предпочитает, чтобы ничего не отвлекало внимание от его новой коллекции.

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