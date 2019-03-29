Том Хэнкс может сыграть в байопике об Элвисе Пресли



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Том Хэнкс Фото: imdb

Актер претендует на роль менеджера артиста - «полковника Тома» Паркера

Том Хэнкс ведет переговоры о съемках в биографическом фильме об Элвисе Пресли. Актер может сыграть менеджера музыканта -Тома Паркера или, как его называли, «полковника Тома». Об этом сообщает Variety.

Режиссером фильма назначен Баз Лурман, снявший такие картины, как «Великий Гэтсби» и «Мулен Руж». Он же написал сценарий вместе с Крэйгом Пирсом.

«Полковник Том» Паркер сыграл важную роль в жизни Элвиса Пресли. Он познакомился с еще никому неизвестным молодым музыкантом в 1955 году и быстро сделал из него звезду. Именно Паркер помог Пресли заключить выгодную сделку со звукозаписывающей компанией, а также запустил его кинокарьеру.

Кто сыграет самого Элвиса, пока неизвестно. Как сообщает Variety, режиссер фильма хочет, чтобы это был малоизвестный актер.

Съемки картины планируют начать в этом году.

Джерело: Esquire