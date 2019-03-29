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    Шоу-биз

    Том Хэнкс может сыграть в байопике об Элвисе Пресли

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    <p>Том Хэнкс</p> <p>Фото: imdb</p> - Том Хэнкс может сыграть в байопике об Элвисе Пресли

    Том Хэнкс

    Фото: imdb

    Актер претендует на роль менеджера артиста - «полковника Тома» Паркера

    Том Хэнкс ведет переговоры о съемках в биографическом фильме об Элвисе Пресли. Актер может сыграть менеджера музыканта -Тома Паркера или, как его называли, «полковника Тома». Об этом сообщает Variety.

    Режиссером фильма назначен Баз Лурман, снявший такие картины, как «Великий Гэтсби» и «Мулен Руж». Он же написал сценарий вместе с Крэйгом Пирсом.

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    Том Хэнкс может сыграть в байопике об Элвисе Пресли
    Том Хэнкс может сыграть в байопике об Элвисе Пресли
    Том Хэнкс может сыграть в байопике об Элвисе Пресли
    Том Хэнкс может сыграть в байопике об Элвисе Пресли
    Том Хэнкс может сыграть в байопике об Элвисе Пресли
    Том Хэнкс может сыграть в байопике об Элвисе Пресли
    Том Хэнкс может сыграть в байопике об Элвисе Пресли
    Том Хэнкс может сыграть в байопике об Элвисе Пресли
    Том Хэнкс может сыграть в байопике об Элвисе Пресли
    Том Хэнкс может сыграть в байопике об Элвисе Пресли
    Том Хэнкс может сыграть в байопике об Элвисе Пресли
    Том Хэнкс может сыграть в байопике об Элвисе Пресли
    Том Хэнкс может сыграть в байопике об Элвисе Пресли
    Том Хэнкс может сыграть в байопике об Элвисе Пресли
    Том Хэнкс может сыграть в байопике об Элвисе Пресли
    Том Хэнкс может сыграть в байопике об Элвисе Пресли
    Том Хэнкс может сыграть в байопике об Элвисе Пресли
    Том Хэнкс может сыграть в байопике об Элвисе Пресли
    Фото: imdb

    «Полковник Том» Паркер сыграл важную роль в жизни Элвиса Пресли. Он познакомился с еще никому неизвестным молодым музыкантом в 1955 году и быстро сделал из него звезду. Именно Паркер помог Пресли заключить выгодную сделку со звукозаписывающей компанией, а также запустил его кинокарьеру.

    Кто сыграет самого Элвиса, пока неизвестно. Как сообщает Variety, режиссер фильма хочет, чтобы это был малоизвестный актер.

    Съемки картины планируют начать в этом году.

     

    Джерело: Esquire

    знаменитости кино актер
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