Тоня Матвієнко згадала покійну маму після зустрічі з хором імені Верьовки та розплакалась (відео)

Артистка не приховувала емоцій в центрі Києва

Співачка Тоня Матвієнко відвідала репетицію Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки. Артистка не стримала емоцій після виконання композиції «Ой, летіли дикі гуси», навколо якої останнім часом чимало скандалів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторіз в Instagram Тоні Матвієнко.

«Щойно вийшла з репетиції. Ви знаєте, це неймовірні емоції. Я буду співати з хором Верьовки 18 жовтня (в столичному Палаці Україна. – «Главком»). І тільки-но співала «Ой летіли дикі гуси». Це було щось таке, знаєте, щось неймовірне. Я потрапила у своє дитинство. Я почула через себе маму», – не приховуючи сліз розповіла на відео Тоня Матвієнко. Зазначимо, що Ніна Митрофанівна померла 8 жовтня 2023 року.

У центрі гучного скандалу опинилася пісня «Ой, летіли дикі гуси», створена ще у 1969 році композитором Ігорем Покладом та поетом Юрієм Рибчинським. Нині навколо цього відомого твору спалахнула суперечка між родинами авторів і співачкою Тонею Матвієнко. Євген Рибчинський, син Юрія Рибчинського, звинуватив доньку Ніни Митрофанівни Матвієнко у тому, що вона виконує пісні його батька та Ігоря Поклада без офіційного дозволу і виплати авторських винагород. Він попередив про можливі юридичні наслідки, якщо питання не буде врегульовано належним чином.

До критики долучилася і вдова композитора Світлана Поклад. Вона заявила, що сім’я Матвієнко ніколи не сплачувала авторських відрахувань за використання творів Ігоря Поклада, а дозвіл, який колись отримала Ніна Матвієнко особисто від композитора, не поширюється автоматично на її доньку. В інтерв'ю «Главкому» Світлана Поклад наголосила, що якби Тоня Матвієнко зателефонувала особисто, то питання було врегульовано.

«Та ні, не йшлося ні про який суд. То Євген трошки Тоню полякав… Cуд міг бути, якби Тоня сама подала на нас позов – тоді ми зустрілися б в суді. Точніше, не «ми» і не я особисто, а юристи з агенції. Але я ж кажу: їй достатньо було б лише попросити… І тоді до жодного суду справа б не дійшла… А ми з Рибчинськими поговорили і вже відпустили Тоні ті гріхи, які були. Заради пам’яті Ніни вирішили не роздувати цей скандал. До речі, я теж не хотіла, щоб так все сталося», – розповіла «Главкому» Світлана Поклад.

