Вдова Поклада розказала, що сказав Зеленський композитору, коли вручав Героя України

Це була не остання зустріч президента та композитора

За два місяці до початку повномасштабної війни президент Володимир Зеленський зустрівся з композитором Ігорем Покладом та його дружиною Світланою і надав митцю звання Героя України. В липні цього року легендарний артист помер. В ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» вдова народного артиста України розповіла, що Зеленський сказав Покладу.

«Чому його відзначив Зеленський? Мабуть, тому, що він сам – творча людина. Ми коли були у нього на прийомі, він став, руками розвів і каже: «Ігорю Дмитровичу, коли мені принесли ваше досьє, я не міг повірити, що людина за одне життя може стільки всього створити». Бо, каже Зеленський, «90% людей думають, що ви є автором п'яти пісень», – згадала про зустріч з президентом Світлана Поклад.

Вдова Ігоря Поклада наголосила, що композитор був скромною людиною. Він не розумів, навіщо йому нагороди. В Поклада є два ордени «За заслуги», і орден Ярослава Мудрого, але особисто на вручення він не їздив. Згадана зустріч з Зеленським відбулась в грудні 2021 року. Востаннє композитор бачився з Зеленським в серпні минулого року. Тоді Поклад отримав звання «Національної легенди України».

Володимир Зеленський з Ігорем Покладом та його дружиною Світланою фото: Офіс президента України

Композитор та опермейстер Ігор Поклад є автором понад 150 пісень. У його творчому доробку – музичні вистави «Конотопська відьма», «Різдвяна ніч», «Москаль-чарівник», «Засватана – невінчана», «Таке єврейське щастя», «Чмир», рок-опера «Ірод» тощо. Він плідно працював у кіно з режисерами Леонідом Биковим, Андрієм Бенкендорфом, Миколою Засєєвим загалом у понад 40 художніх і телефільмах. Написав музику до анімаційних стрічок «Як козаки…», «Енеїда» тощо.

Раніше «Главком» писав, що вдова Ігоря Поклада розказала історію головного кохання свого життя.