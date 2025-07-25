Травесті-діва Монро отримала диплом з психології

Блогерка Монро отримала диплом за напрямком клінічна психологія та розповіла про випускний у столичному інституті

Популярна українська блогерка, травесті-діва Монро (Олександр Шевченко) оголосила про успішне завершення навчання та отримання диплома клінічного психолога. Цю освіту вона здобула в Київському інституті сучасної психології та психотерапії, пише «Главком».

Монро поділилася радісною новиною зі своїми підписниками та розповіла, що тепер має офіційний документ, який підтверджує її кваліфікацію у сфері психології.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Невгамовна Монро 🇺🇦🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@monritta)

«Саме заради цього моменту я дійшла до кінця навчання. Пані Монро, клінічна психологиня», – зазначила блогерка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Невгамовна Монро 🇺🇦🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@monritta)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Невгамовна Монро 🇺🇦🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@monritta)

Нагадаємо, українська блогерка Монро (Олександр Шевченко) оновила дані в ТЦК і про те, як це відбувалося, розповіла в інтерв’ю «Фокусу».

Блогерка зазначила, що їй треба було оновити документи і вона навіть «жалкує, що не зробила цього раніше».