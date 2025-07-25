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Травесті-діва Монро отримала диплом з психології

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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фото: monritta/instagram

Блогерка Монро отримала диплом за напрямком клінічна психологія та розповіла про випускний у столичному інституті 

Популярна українська блогерка, травесті-діва Монро (Олександр Шевченко) оголосила про успішне завершення навчання та отримання диплома клінічного психолога. Цю освіту вона здобула в Київському інституті сучасної психології та психотерапії, пише «Главком».

Монро поділилася радісною новиною зі своїми підписниками та розповіла, що тепер має офіційний документ, який підтверджує її кваліфікацію у сфері психології.

«Саме заради цього моменту я дійшла до кінця навчання. Пані Монро, клінічна психологиня», – зазначила блогерка.

Нагадаємо, українська блогерка Монро (Олександр Шевченко) оновила дані в ТЦК і про те, як це відбувалося, розповіла в інтерв’ю «Фокусу».

Блогерка зазначила, що їй треба було оновити документи і вона навіть «жалкує, що не зробила цього раніше».

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Теги: освіта блогер психологія

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