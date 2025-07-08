Психологи назвали три поширені звички, які виснажують енергію

Три неочевидні звички, що непомітно виснажують вашу енергію

Вигорання часто асоціюється з надмірною роботою та постійними дедлайнами, проте психолог вказує на менш очевидні, повсякденні звички, які поступово виснажують нашу енергію. Ці, здавалося б, нешкідливі дії, що виконуються на автопілоті, можуть бути контрпродуктивними та призводити до втоми, неуважності та відчуженості, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Наші дії або заряджають нас енергією, або виснажують цінні розумові ресурси. Психологи виділяють три поширені звички, які можуть непомітно виснажувати вашу енергію:

Розсіяна увага (Мультизадачність)

У сучасному світі, сповненому сповіщень, списків справ та відкритих вкладок, ми часто намагаємося робити кілька речей одночасно: перемикатися між програмами, дивитися щось під час їжі, писати повідомлення, розмовляючи з кимось. Хоча це може здаватися продуктивним, дослідження, опубліковане в Developmental Review, доводить протилежне.

Дослідники виявили, що люди, які активно займаються мультизадачністю в медіа, часто погано справляються із завданнями на концентрацію уваги, незважаючи на їхню впевненість у власних навичках. Це може бути пов'язано з пошуком відчуттів – рисою, що асоціюється як з багатозадачністю, так і зі зниженою здатністю фільтрувати відволікаючі фактори. Постійне перемикання між завданнями розбавляє увагу, внаслідок чого кожне завдання виконується лише наполовину, що призводить до сильного виснаження енергії. Справжня сила полягає в цілеспрямованій зосередженості на одному завданні за раз.

Втома від прийняття рішень через тривіальні рішення

Ще одна виснажлива звичка – незліченні мікрорішення, які ми приймаємо протягом дня. Прагнучи щоразу досягти найкращого результату, ми часто витрачаємо дорогоцінні розумові ресурси на дрібниці: що одягнути вранці, який плейлист увімкнути, що замовити на обід. Ці рішення накопичуються та призводять до «втоми від рішень» – психологічного стану, коли здатність приймати рішення зменшується протягом дня.

Дослідження в журналі «Психологія здоров’я» показало, що кожне рішення, незалежно від його значущості, вичерпує обмежений пул розумових ресурсів. Ця втома може погіршити увагу, самоконтроль та судження. Автоматизація або спрощення тривіальних рішень (наприклад, планування одягу чи страв на тиждень заздалегідь) може допомогти зберегти розумову енергію для більш важливих і значущих завдань.

Виконання оздоровлення (Self-care як обов'язок)

Багато людей плутають насичені оздоровчі процедури зі справжньою турботою про себе. Вони медитують, ведуть щоденник або «здорово харчуються» лише тому, що це добре виглядає, або щоб поставити галочку у своєму списку, часто несвідомо. Соціальні мережі підкріплюють цю ідею, демонструючи вишукані та бездоганні звички здорового способу життя, що сприяє пріоритету зовнішності над автентичністю.

Такий підхід стає проблематичним, оскільки призводить до зосередження на зовнішньому підтвердженні, а не на справжніх психічних та емоційних потребах. Якщо турбота про себе перетворилася на обов'язок, що створює більше стресу, а не розслаблення, це може виснажувати. Важливо пам'ятати, що турбота про себе для кожної людини різна. Немає нічого поганого в тому, щоб пропустити заняття йогою чи зробити перерву у веденні щоденника, якщо це не здається корисним у певний момент. Благополуччя – це не про те, щоб робити більше, а про те, щоб робити те, що справді вас підтримує, та усвідомлювати, куди тече ваша енергія.

Нагадаємо, напередодні свого 90-річчя духовний лідер тибетського буддизму Далай-лама заявив, що планує прожити ще 40 років. Він також наголосив, що після смерті обов’язково переродиться, як того вчить буддизм. Ученню про реінкарнацію він слідує протягом усього життя.