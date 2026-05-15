«Це смішно». Світлана Білоножко поскаржилася на суму своєї пенсії

Артистка назвала суму пенсії, яку вважає відповідною багаторічній роботі артистів

Народна артистка України Світлана Білоножко поскаржилася на розмір своєї пенсії. Про це розповідає «Главком» із посиланням на інтерв’ю співачки каналу «Теща Гордона».

На думку Світлани Білоножко, її пенсія є невеликою. Попри те, що сума зростала, вона все одно не вважає таку пенсію відповідною її багаторічній кар'єрі на сцені.

Спочатку артистка отримувала 10 тис. грн, а згодом ця сума зросла. «Народна артистка України отримує 11 600 гривень. Було спочатку 8 тисяч, потім 10 тисяч, а зараз 11 600. Я дякую за це», – розповіла співачка.

Народна артистка України Світлана Білоножко розповіла про розмір своєї пенсії

Світлана Білоножко зізналася, що її пенсія її не влаштовує: «Ну це смішно, звичайно. Пенсія має бути більшою».

За словами Білоножко, артисти, які працювали на сцені десятиліттями, мають право отримувати високі пенсії, державні звання тощо. Також співачка назвала суму пенсії, яку вважає відповідною для артистів. «Я так думаю, що має бути хоча б 1000 доларів. Ну, хоча б», – висловилася Білоножко.

Водночас під час розквіту своєї кар’єри та гастролей зі своїм чоловіком Віталієм Білоножко заробляла більше, ніж інші артисти, зокрема, на той час. «Ми коли працювали, то збирали величезні стадіони, де по 40 тисяч людей сидить. Ви уявіть, які суми хтось отримував«А нам платили концертну ставку. У Віталіка була 12,50, а в мене 9,50 рублів. І тоді нам усі заздрили, казали: «Ого, так це вас 20 рублів на двох!», – поділилася виконавиця.

Наразі додатковий дохід Світлана Білоножко має зі здачі нерухомості в оренду. Водночас частину прибутку з благодійних концертів, де артистка бере участь, вона віддає на потреби ЗСУ. «Якось влаштовуємо життя, щоб вистачало на все необхідне, – хоча мед, як кажуть, по руках не тече. Шукаємо додаткові можливості: здаємо помешкання, це дає змогу жити спокійніше», – зауважила вона.

