Камалії під час концерту в Житомирі довелося співати у повній темряві

Через ворожу атаку на енергетику на сцені під час виступу артистки зникло світло

Живий спів у повній темряві. Під час концерту Камалії у Житомирі через ворожу атаку на енергетику зникло світло. Проте артистка не розгубилася та почала співати а капела. Як інформує «Главком», відповідними відео користувачі діляться у соцмережах.

«Сьогодні я відкрила її для себе зовсім з іншого боку. Це не просто колишня дружина мільйонера – це Сильна Жінка з великим серцем. З перших днів війни Камалія активно допомагає ЗСУ, купує бронежилети, фінансує будівництво житла для переселенців, постійно виступає на благодійних концертах у Європі та в усьому світі, збираючи мільйони для нашої армії. І сьогодні в темноті житомирського театру вона показала цю залізну українську ідентичність і незламність», – написала Валентина Єрмоленко.

🙏🏻У Житомирі через блекаут концерт Камалії тривав лише 15 хвилин. Співачка продовжила виступати без світла та мікрофона – акапельно. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 7, 2026

Відомо, що концерт Камалії у Житомирі відбувся 6 листопада 2026 року о 18:00 у академічному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги. Виступ був частиною концертної програми «Сильна як ніколи».

Раніше співачка Камалія втрапила у скандал. Артистка зняла відео, сидячи на військовій техніці, під свою пісню, чим розлютила українців у мережі.

Також Камалія розкрила ім’я свого колишнього бойфренда, який піднімав на неї руку. Зірка заявила, що не хотіла раніше розповідати історію їхніх стосунків, оскільки чоловік є публічною особистістю.