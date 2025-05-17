Головна Вінниця Фото
search button user button menu button

У Вінниці чоловік познайомився з перехожим і вдарив його ножем

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Вінниці чоловік познайомився з перехожим і вдарив його ножем
Конфлікт між двома чоловіками закінчився для одного з них лікарнею
фото: поліція Вінницької області

Потерпілий у важкому стані був госпіталізований

У Вінниці слідчі повідомили про підозру жителю Івано-Франківщини у замаху на вбивство випадкового знайомого. Злочин стався 16 травня близько 06:00 поблизу одного з супермаркетів обласного центру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

Фігурант, проходячи повз потерпілого, який вживав алкоголь на вулиці, завів із ним розмову, а потім вони стали випивати разом. За даними слідства, у якусь мить між чоловіками виник словесний конфлікт й у ході сварки зловмисник вдарив опонента ножем у живіт та з місця події втік.

Підозрюваного протягом 10 хвилин встановили та затримали патрульні поліцейські. Ним виявився 45-річний мешканець Івано-Франківської області. Потерпілий, 44-річний житель Волинської області, у важкому стані був госпіталізований.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство) та проводиться досудове розслідування. Наразі фігурант знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

До слова, на Вінниччині поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві співмешканки. Злочин стався 14 травня в одному з населених пунктів Хмільницького району. Зловмисник під час конфлікту після спільного розпиття алкоголю вдарив жінку металевою палицею. Травми виявилися для 29-річної потерпілої смертельними, вона померла в кареті швидкої.

До слова, у ніч на 17 квітня в одному з населених пунктів у Вінницькій області стався інцидент, який завершився вибухом. Конфлікт між групою громадян переріс у бійку, під час якої вибухнув невідомий предмет. У результаті двоє чоловіків, віком 48 та 50 років, отримали травми. 

Читайте також:

Теги: поліція Вінниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція склала адміністративний протокол відносно одного з «авторів» провокативного відео
«Хайп» на лімузині під російську музику. Поліція знайшла і покарала автора провокативного відео
18 квiтня, 08:37
Інцидент трапився на вулиці Княгині Ольги
У Львові підлітки випали з балкона багатоповерхівки
29 квiтня, 20:18
Працівниці обміну валют оперативно викликали охорону, яка затримала нападника
У Києві студент погрожував підірвати обмінник, вимагаючи гроші
1 травня, 16:25
За попередніми даними, водій легкового автомобіля Skoda, рухаючись по проспекту Степана Бандери у напрямку Північного мосту, не впорався з керуванням і підрізав водія мотоцикла
На проспекті Степана Бандери авто «підрізало» мотоцикл, є постраждалий
5 травня, 16:45
Віра Калинчук затримана із партією синтетичного наркотика
На Прикарпатті вчительку засуджено на 10 років за наркоторгівлю
7 травня, 18:31
За місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили та вилучили зброю та понад 300 патронів калібру 5,45 мм
Вбивство військового і його тещі під Києвом. Стали відомі резонансні подробиці
13 травня, 13:47
З Києва поїзд відправлятиметься о 08:33, прибуття до Вінниці – о 11:46
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Вінниці до Києва 
13 травня, 18:04
Тварина була знесилена і не могла рухатися, але поліцейські їй допомогли
У Вінниці поліцейські врятували поранену козулю (фото)
13 травня, 13:49
Ткаченко зауважив, що озброєні патрульні біля меморіалу – це виключно функція забезпечення громадського порядку
Після акту вандалізму Алею Героїв на Майдані охороняє поліція зі зброєю
Вчора, 15:08

Фото

У Вінниці чоловік познайомився з перехожим і вдарив його ножем
У Вінниці чоловік познайомився з перехожим і вдарив його ножем
У Вінниці поліцейські врятували поранену козулю (фото)
У Вінниці поліцейські врятували поранену козулю (фото)
На Вінниччині прикордонники не впустили до України іноземця з російською символікою
На Вінниччині прикордонники не впустили до України іноземця з російською символікою
На Вінниччині все село зустріло бійця, який повернувся з полону: щемливі фото
На Вінниччині все село зустріло бійця, який повернувся з полону: щемливі фото
У кількох областях України посеред зими зацвіли підсніжники (фото)
У кількох областях України посеред зими зацвіли підсніжники (фото)
Відомий комік Влад Шевченко вперше показав новонароджену донечку (фото)
Відомий комік Влад Шевченко вперше показав новонароджену донечку (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 травня: ситуація на фронті
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 травня 2025
67K
Гончаренко запропонував переодягнути працівників ТЦК і втрапив у скандал
39K
Нові погрози Кремля: Медведєв розповів, що буде у випадку невдалих переговорів
33K
Ексдепутатка Савченко біля калини розповіла, що жива
17K
Досить ігор з Росією: сенатор США закликав до негайного голосування за санкційний законопроєкт

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:43
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua