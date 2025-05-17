У Вінниці чоловік познайомився з перехожим і вдарив його ножем

Конфлікт між двома чоловіками закінчився для одного з них лікарнею

Потерпілий у важкому стані був госпіталізований

У Вінниці слідчі повідомили про підозру жителю Івано-Франківщини у замаху на вбивство випадкового знайомого. Злочин стався 16 травня близько 06:00 поблизу одного з супермаркетів обласного центру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

Фігурант, проходячи повз потерпілого, який вживав алкоголь на вулиці, завів із ним розмову, а потім вони стали випивати разом. За даними слідства, у якусь мить між чоловіками виник словесний конфлікт й у ході сварки зловмисник вдарив опонента ножем у живіт та з місця події втік.

Підозрюваного протягом 10 хвилин встановили та затримали патрульні поліцейські. Ним виявився 45-річний мешканець Івано-Франківської області. Потерпілий, 44-річний житель Волинської області, у важкому стані був госпіталізований.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство) та проводиться досудове розслідування. Наразі фігурант знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

До слова, на Вінниччині поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві співмешканки. Злочин стався 14 травня в одному з населених пунктів Хмільницького району. Зловмисник під час конфлікту після спільного розпиття алкоголю вдарив жінку металевою палицею. Травми виявилися для 29-річної потерпілої смертельними, вона померла в кареті швидкої.

До слова, у ніч на 17 квітня в одному з населених пунктів у Вінницькій області стався інцидент, який завершився вибухом. Конфлікт між групою громадян переріс у бійку, під час якої вибухнув невідомий предмет. У результаті двоє чоловіків, віком 48 та 50 років, отримали травми.