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Євробачення: член українського журі віддав друге місце проросійському учаснику

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Позиція Меловіна обурила мережу
фото з відкритих джерел

Представник Естонії Томмі Кеш у 2021 році виступав у тимчасово окупованому Криму, не засудив війну Росії проти України та ностальгує за СРСР

Один із членів українського національного журі Євробачення-2025 Melovin оприлюднив свої оцінки учасникам Гранд-фіналу. Вибір співака викликав хвилю обурення в мережі, передає «Главком».

Перше місце Melovin віддав Німеччині, друге – учаснику від Естонії Томмі Кешу, а третє – Люксембургу. 

Зазначимо, що обурення в мережі викликав саме вибір українцем співка від Естонії. Адже відомо, що Томмі Кеш у 2021 році виступав у тимчасово окупованому Криму, не засудив війну Росії проти України, загалом ностальгує за СРСР. До того ж, його постановку на конкурсі ставила росіянка.

Євробачення: член українського журі віддав друге місце проросійському учаснику фото 1

Люди в коментарях закликають більше не брати Меловіна в журі та називають його «клоуном».

Загалом виступи артистів у фіналі міжнародного пісенного конкурсу оцінювали:

  • засновник проєкту Pianoбой Дмитро Шуров;
  • співак, представник України на Євробаченні 2018 Melovin;
  • хореографка-постановниця Олена Шоптенко;
  • співачка Tayanna;
  • генеральна продюсерка музичних телеканалів М1 та М2 Натела Чхартішвілі-Зацаринна.
Євробачення: член українського журі віддав друге місце проросійському учаснику фото 2

Нагадаємо, що склад нацжурі українці обирали шляхом голосування в «Дії». 

До слова, у фіналі Євробачення-2025, що відбувся 17 травня в швейцарському Базелі, перемогу здобув австрійський співак JJ з піснею Wasted Love.

Україна посіла дев'яте місце. Український гурт отримав загалом 218 балів (60 від журі та 158 за результатами глядацького голосування).

У фіналі Євробачення-2025 брали участь такі країни: Норвегія, Люксембург, Естонія, Ізраїль, Литва, Іспанія, Україна, Велика Британія, Австрія, Ісландія, Латвія, Нідерланди, Фінляндія, Італія, Польща, Німеччина, Греція, Швейцарія, Португалія, Мальта, Франція, Сан-Марино, Швеція, Албанія, Вірменія та Данія.

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Теги: Євробачення скандал Melovin

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