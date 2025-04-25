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Особистий номер Гегсета був у публічному доступі ще до скандалу з Signal – NYT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Особистий номер Гегсета був у публічному доступі ще до скандалу з Signal – NYT
Гегсет продовжував користуватися особистим номером, хоча високопосадовцям такого рівня це заборонено
фото: Hromadske

Номер Гегсета був доступний на таких платформах, як WhatsApp, Facebook і низка спортивних сайтів і саме через нього міністр передавав секретну інформацію

Особистий номер телефону міністра оборони США Піта Гегсета, який він використовував у месенджері Signal, був у відкритому доступі ще до початку скандалу з витоком секретних даних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

За даними видання, номер Гегсета був доступний на таких платформах, як WhatsApp, Facebook і низка спортивних сайтів. Йдеться саме про той номер, через який очільник Пентагону передавав інформацію про удари США по хуситах у Ємені через зашифрований месенджер Signal.

Експерти з кібербезпеки наголошують, що пристрій міністра оборони має бути максимально захищеним. За словами колишнього директора Національного центру контррозвідки США Майка Кейсі, ризик встановлення шпигунського ПЗ на телефон чиновника був надзвичайно високим. Він підкреслив, що міністр оборони входить до числа найбільш привабливих цілей для кіберрозвідки у світі.

Як відзначають нинішні та колишні урядовці, використання особистих мобільних пристроїв у службових цілях заборонено навіть для співробітників нижчого рівня, а для високопосадовців це правило є категоричним. Тим не менш, Гегсет продовжував користуватися особистим номером, зокрема реєструючись з ним у таких сервісах, як Airbnb, Microsoft Teams і Sleeper.com, що залишало цифрові сліди.

Фахівці зауважують, що нині понад 75 країн мають доступ до комерційного шпигунського ПЗ. Системи на кшталт Pegasus здатні зламувати смартфони без будь-яких дій з боку користувача – так звані атаки «без кліків». Незважаючи на шифрування, яке забезпечує Signal, шкідливе програмне забезпечення може перехоплювати повідомлення ще до їх надсилання.

Декілька представників оборонного та безпекового сектору зазначили, що хоча багато чиновників зберігають особисті телефони після вступу на посаду, використання їх для службових цілей є неприпустимим.

Раніше ми писали, що американський президент США Дональд Трамп анонсував інтервʼю з редактором журналу The Atlantic Джеффрі Голдбергом, якого помилкового додали у чат у месенджері Signal. Там високопосадовці адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера у соцмережі Truth Social.

«Пізніше сьогодні я зустрінуся з редактором The Atlantic Джеффрі Голдбергом, людиною, відповідальною за багато вигаданих історій про мене, включно з вигаданою містифікацією про «Лохів і невдах» і SignalGate, з яким він мав дещо більший «успіх», – написав він.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц втрапив у скандал, пов'язаний із використання месенджера Signal, – зокрема, з’ясувалося, що він обговорював у Signal удари по єменських хуситах і питання війни в Україні.

Волтц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal і заявив, що його роботою є «забезпечення координації всіх процесів».

Як повідомлялося, команда радника президента США з національної безпеки Майка Волтца створила щонайменше 20 групових чатів у месенджері Signal для координації роботи – зокрема, з питань України, Китаю, Сектора Гази, ситуації на Близькому Сході, Африки та Європи.

До слова, міністр оборони США Піт Гегсет створив другий чат у додатку Signal, де поділився деталями військового авіаудару проти єменських бойовиків-хуситів. Згідно з даними The New York Times, у цьому чаті брали участь його дружина Дженніфер, брат Філ та особистий адвокат.

Теги: США скандал Піт Гегсет

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