Ротару та інші зірки відреагували на масовану атаку росіян на Київ

Софія Ротару однією з перших відреагувала на російський терор в ніч проти 28 серпня 2025 року

У ніч проти четверга, 28 серпня, окупанти завдали комбінованого удару регіонами країни, більшість ворожих цілей були спрямовані на столицю

В соцмережах ширяться фото та відео з різних локацій Києва, в які поцілили росіяни. На момент написання новини, згідно з інформацією від очільника КМВА Тимура Ткаченка, відомо про 17 жертв. Десятки осіб зазнали травм різного ступеня складності. Представники українського шоу-бізнесу відреагували на черговий терористичний акт РФ, повідомляє «Главком».

Софія Ротару

Титулована співачка, Герой України час від часу лаконічно реагує на масовані атаки росіян на регіони нашої країни. Софія Михайлівна, яку нещодавно побачили на Андріївському узвозі в Києві, опублікувала фотографію зруйнованої п'ятиповерхівки в столиці під час атаки 28 серпня. Як і у своїх попередніх публікаціях в сторіз Instagram, співачка додала емодзі свічки.

Реакція Софії Ротару на російський терор скриншот: Instagram/sofiarotaru.official

Григорій та Христина Решетнік

Беззмінний ведучий романтичного телешоу «Холостяк» Григорій Решетнік та його дружина, блогерка Христина Решетнік – багатодітні батьки. Під час тривог вони з родиною спускаються до укриття. Телеведучий висловив свої співчуття родинам загиблих і постраждалих.

Христина Решетнік залишила більш емоційнішу сторіз, в якій згадала, зокрема, Кіта Келлога, спеціального представника США з питань України та Росії. Блогерка наголосила, що світ остаточно «збожеволів».

скриншоти: Instagram Григорія та Христини Решетніків

Леся Нікітюк

Телеведуча провела ніч в укритті разом з двомісячним сином (народила від нареченого, військовослужбовця Дмитра Бабчука). «Страшна ніч. Мої співчуття всім, хто постраждав через нічну атаку. Просто немає слів. треба триматись якось... Як завжди», – написала в сторіз свого Instagram Нікітюк.

Леся Нікітюк в укритті з сином фото: Instagram/lesia_nikituk

Володимир Дантес

Співак вже вранці з Лесею Нікітюк був на знімальному майданчику. На запитання колежанки, чи виграємо ми цю «кляту війну», Дантес відповів: «Так». Також Володимир назвав ранок 28 серпня сюрреалістичним. Бо попри масовану атаку росіян на столицю, співак зазначив – життя триває.

Вже вранці Володимир Дантес та Леся Нікітюк були на зйомках нового сезону шоу «Хто зверху?» фото: скриншоти зі сторіз Instagram Дантеса та Нікітюк

Даша Квіткова

Блогерка-мільйонниця також спустилась в укриття з сином Левом (від шлюбу з телеведучим Нікітою Добриніним). Квіткова, як і більшість киян, прокинулась о третій ночі. Інфлюєнсерка опублікувала фотографію, на якій тримає сина на руках та спускається ліфтом до безпечного місця.

Даша Квіткова з сином Левом в ніч російського терору фото: Instagram/kvittkova

Раміна Есхакхай

Журналістка зазначила, що у багатьох її знайомих постраждав бізнес та майно від нічної атаки росіян на столицю. Раміна наголосила, що на жаль є ті, хто сьогодні не прокинувся.

«Бізнеси підтримаємо, житло буде відбудовано, єдине що не повернути – життя… Мої співчуття родичам та друзям тих, кого сьогодні вбила Росія (в оригіналі публікації з маленької літери, – «Главком). Бережімо один одного. Допомагаємо ЗСУ, щоб ворог відчував фізично цей шалений опір злу», – зазначила Есхакзай.

Інфлюєнсерка доповнила допис фотографією з місця влучання ворожої зброї фото: Instagram/raminalalala

Нагадаємо, «Главком» писав, що Європейський Союз викликав російського посла через масований удар по Києву. Раніше окупанти вдарили по сортувальному депо «Нової пошти».