«У старому житті майже нікого не залишилося». Винник зробив відверте зізнання

Співак заявив, що після початку великої війни поруч із ним залишилися лише дружина, син і кілька близьких людей

Український співак Олег Винник, який виїхав за кордон на початку повномасштабного вторгнення у Німеччину розповів, як повномасштабна війна вплинула на його стосунки з дружиною та родиною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю співака YouTube-каналу «Власть vs Влащенко».

За словами Винника, через постійні гастролі та роботу раніше він рідко проводив багато часу вдома. Однак пандемія коронавірусу та війна змусили його інакше подивитися на сімейне життя.

«Ми вже тоді при «короні» почали знайомитися з дружинами», – пожартував співак.

Артист наголосив, що вони з дружиною багато років разом і завжди жили як одна команда. За словами Винника, зараз до сімейної роботи долучився і син: дружина займається зйомками відео, а син – монтажем та соцмережами.

«Син, ми з ним у TikTok. Дружина знімає, син монтує і виставляє», – розповів артист.

Винник також заявив, що війна змінила його ставлення до людей та оточення. За словами співака, багато знайомих зникли з його життя, однак родина залишилася головною опорою. «Сім’я – це та річ, мабуть, найдорожча сьогодні, що є», – сказав Винник.

Артист додав, що після початку великої війни його коло спілкування суттєво змінилося, а зі старої команди поруч залишилися одиниці. «У мене в старому житті не залишилася майже жодна людина», – заявив співак.

Окремо Винник висловився про важливість родини для людини під час кризи та війни. «Там, де твоя сім’я, там і твоя Батьківщина», – підсумував артист.

Раніше співак також заявляв, що після конфлікту з продюсером втратив доступ до своїх соцмереж, електронної пошти та частини бізнесу. За словами артиста, сторони багато років працювали без офіційного контракту, а суперечка між ними загострилася після початку повномасштабної війни.