Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«У старому житті майже нікого не залишилося». Винник зробив відверте зізнання

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Олег Винник розповів, як війна змінила його родину
скріншот з відео

Співак заявив, що після початку великої війни поруч із ним залишилися лише дружина, син і кілька близьких людей

Український співак Олег Винник, який виїхав за кордон на початку повномасштабного вторгнення у Німеччину розповів, як повномасштабна війна вплинула на його стосунки з дружиною та родиною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю співака YouTube-каналу «Власть vs Влащенко».

За словами Винника, через постійні гастролі та роботу раніше він рідко проводив багато часу вдома. Однак пандемія коронавірусу та війна змусили його інакше подивитися на сімейне життя.

«Ми вже тоді при «короні» почали знайомитися з дружинами», – пожартував співак.

Артист наголосив, що вони з дружиною багато років разом і завжди жили як одна команда. За словами Винника, зараз до сімейної роботи долучився і син: дружина займається зйомками відео, а син – монтажем та соцмережами.

«Син, ми з ним у TikTok. Дружина знімає, син монтує і виставляє», – розповів артист.

Винник також заявив, що війна змінила його ставлення до людей та оточення. За словами співака, багато знайомих зникли з його життя, однак родина залишилася головною опорою. «Сім’я – це та річ, мабуть, найдорожча сьогодні, що є», – сказав Винник.

Артист додав, що після початку великої війни його коло спілкування суттєво змінилося, а зі старої команди поруч залишилися одиниці. «У мене в старому житті не залишилася майже жодна людина», – заявив співак.

Окремо Винник висловився про важливість родини для людини під час кризи та війни. «Там, де твоя сім’я, там і твоя Батьківщина», – підсумував артист.

Раніше співак також заявляв, що після конфлікту з продюсером втратив доступ до своїх соцмереж, електронної пошти та частини бізнесу. За словами артиста, сторони багато років працювали без офіційного контракту, а суперечка між ними загострилася після початку повномасштабної війни.

Читайте також:

Теги: Олег Винник шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

«У старому житті майже нікого не залишилося». Винник зробив відверте зізнання
«У старому житті майже нікого не залишилося». Винник зробив відверте зізнання
Конкуренти допомогли створити образ одного з учасників Євробачення: як це сталося
Конкуренти допомогли створити образ одного з учасників Євробачення: як це сталося
Церемонія відкриття Євробачення у Відні: якими були образи учасників на Бірюзовій доріжці
Церемонія відкриття Євробачення у Відні: якими були образи учасників на Бірюзовій доріжці
Близьку людину відомої співачки важко поранило на фронті
Близьку людину відомої співачки важко поранило на фронті
У соціальних мережах Євробачення з'явилися відео других репетицій
У соціальних мережах Євробачення з'явилися відео других репетицій
Знає українську, але прославлятиме Молдову. Інтерв’ю з учасником Євробачення-2026 Satoshi
Знає українську, але прославлятиме Молдову. Інтерв’ю з учасником Євробачення-2026 Satoshi

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua