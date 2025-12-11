Олег Винник: я 25 років резидент Німеччини

Олег Винник та його дружина вже понад 20 років не має українського паспорта

Український співак Олег Винник, який виїхав за кордон на початку повномасштабного вторгнення у Німеччину та потрапив через це під хвилю критики, хейту та обурення українців, прокоментував своє громадянство та пояснив, чому не має українського паспорта. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю співака для РБК-Україна.

За словами Олега Винника, він є громадянином України, а не Німеччини. Проте з 2000 року він проживає у Німеччині. «Я резидент Німеччини», – заявив співак.

Олег Винник також зауважує, що він не розуміє, чому деякі люди не знають про різницю між поняттями «резидент» та «громадянин». «Це абсолютно різні речі. Я навіть не думав раніше, що людина може сплутати дві речі – резидент і громадянство. З 2000 року, за законом України я і моя дружина здали за місцем прописки свої паспорти до паспортного столу. Коли я став на постійний облік в українському посольстві в Берліні. Тому що я приїздив в Україну автівкою, через це ти маєш вивезти її через два тижні з країни, якщо ти не стоїш на тимчасовому обліку. Це завжди було проблематично», – пояснив Винник.

Тому з часом Олег Винник зареєструвався в українському посольстві в Німеччині. Тож зараз співак перебуває на постійному обліку за умови, що він проживає та прописаний в Берліні.

Однак через це він мав здати свій український паспорт, тому документи співака та його дружини Таїсії Сватко вже понад 20 років лежать у посольстві. «І ми живемо 25 років за закордонним паспортом», – зізнався співак.

«Сьогодні я проживаю в Німеччині, я українець. Хоча з 2009 року я маю право отримати громадянство», – повідомив артист. Однак поки що співак не планує його отримувати. «Я залишаюся українцем, проживаю на території Німеччини, офіційно сплачую податки. Працюю в Україні – сплачую податки. Працюю в Німеччині – сплачую податки», – додав Олег Винник.

Також Олег Винник пояснив, чому вже три роки не дає концертів в Україні. За його словами, головна причина полягає у відсутності пропозицій від організаторів, а не у його небажанні чи негативних чутках.

Раніше «Главком» писав про те, що Олег Винник відвідав концерт Вєрки Сердючки, який пройшов в Берліні. Артист, який виїхав до Німеччини в перші дні повномасштабної війни, опублікував коротке відео з Андрієм Данилком. Це відео спровокувало хвилю хейту.