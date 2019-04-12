Участники «Евровидения-2019»: 18-летний представитель Бельгии Элиот Вассамийе



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Несмотря на юный возраст, Элиот уже опытный исполнитель

Бельгия решила удивить вес мир и стремится сотворить сенсацию на Евровидении в Израиле. В этом году честь страны на песенном конкурсе будет представлять Элиот Вассамийе - 18-летний ученик старшей школы. Бельгийцы питают надежду, что молодость и азарт станут пропуском в большой финал Евровидения.

Несмотря на юный возраст Элитота - он уже достаточно опытный певец, и продемонстрировал свое вокальное мастерство на вокальном шоу The Voice Belgique, когда ему было всего 16 лет.

Элиот едет на конкурс с песней Wake Up, которую написал композитор Пьер Дюмулин, известный своей песней «City Lights». Именно эта композиция дала возожность Бельгии занять четвертое место на Евровидении в Киеве.



