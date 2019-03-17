Участники «Евровидения-2019»: представители Исландии Hatari



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Hatari

Группа выступит на сцене в Тель-Авиве с песней Hatrið Mun Sigra

Hatari - сатирическая группа арт-эстрадного искусства из Рейкьявика. Группа состоит из Клеменса Ганнигана, Маттиаса Харальдсона и Эйнара Стефансона. Музыканты известны своими живыми выступлениями, в том числе и БДСМ-вдохновенными сценическими костюмами.

«Хатари» - это политический мультимедийный проект, цель которого - снять покрывало с беспощадной аферы - нашей повседневной жизни. Мы не можем ничего изменить, но мы можем раскрыть аномию неолиберального общества, бессмысленность каждой минуты, проведенной в бесполезной гонке, и низкую цену, за которую человек теперь продает себя. Мы можем кричать о своем собственном бессилии, и умолять нашу аудиторию объединяться, плечом к плечу и танцевать. Танцуй, или умри», - говорят о своем творчестве музыканты.

Хатари представят Исландию на конкурсе «Евровидение 2019» с песней «Hatrið mun sigra».