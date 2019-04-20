Участники Евровидения-2019: женский квартет из Польши Tulia



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instagram / tulia.official

Девушки выступят на сцене в Тель-Авиве 14 мая

Tulia – это женский коллектив из четырех участниц, который сочетает традиции народного пения и современные музыкальные стили.

Девушки получили популярность в октябре 2017 года, когда легендарные Depeche Mode опубликовали их фолк-версию хита «Enjoy the Silence» на официальной фан-странице группы. После этого карьера Tulia идет по нарастающей.

В 2018 году девушки поразили своим выступлением на польской музыкальной премии Fryderyki (польский аналог Grammy или Brit). Потом певицы взяли все три награды на авторитетном фестивале польской песни в Ополе. Tulia даже успели съездить в успешный тур по стране и выпустить дебютный альбом, который сразу же стал платиновым.

В виду такого стремительного восхождения, участие группы в Евровидении выглядит закономерным шагом. На песенном конкурсе в Тель-Авиве Tulia выступит с песней Fire of Love (Pali się).