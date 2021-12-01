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    Украинка Иванна Сахно покоряет Голливуд

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    Украинка Иванна Сахно покоряет Голливуд
    Фото из открытых источников

    Кто стал сценаристом новой части культового фильма «Звёздные войны»?

    Известная украинская и американская актриса – Иванна Сахно сыграет одну из ролей в культовом сериале «Звёздные войны: Асока».

    Кроме Иванны в сериале также будут участвовать такие актёры как: Розарио Довсон и Наташа Лю Бордиццо. Как известно, сценаристом этой части будет Дейв Филони, который создавал одну из частей сериала «Звездные войны: Война клонов». Стоит также отметить, что Асока Тано – это тортуга женского пола, которая следовала пути джедая на протяжении Войн клонов. По известным данным, премьера сериала ожидается в 2022 году.

    Напомним, что совсем недавно, 18 ноября из жизни ушёл российский мультипликатор Константин Романенко – создатель мультфильма о коте Леопольде. Причиной смерти мужчины стал разрыв аневризмы в мозгу.

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    Теги: актриса Звездные войны война
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    Украинка Иванна Сахно покоряет Голливуд