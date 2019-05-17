Украинская команда создала эффектный номер для представителя Азербайджана на «Евровидении-2019»
-
Розсилка
Конкурсант из Азербайджана - Чингиз
Thomas Hanses,. eurovision.tv
Профессионализм команды и талант конкурсанта обеспечили Азербайджану путевку в гранд-финалВчера вечером в Тель-Авиве состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». На престижной международной сцене выступили 18 конкурсантов, но по результатам голосования компетентного жюри и телезрителей в гранд-финал конкурса вышли только десять представителей стран-участниц:
- Швейцария: Лука Хенни - She Got Me
- Дания: Leonora - Love Is Forever
- Швеция: Джон Лундвик - Too Late for Love
- Мальта: Микела Паче - Chameleon
- Россия: Сергей Лазарев - Scream
- Албания: Йонида Маличи - Ktheju tokë
- Норвегия: KEiiNO - Spirit in the Sky
- Нидерланды: Дункан Лоуренс - Arcade
- Северная Македония: Тамара Тодевска - Proud
- Азербайджан: Чингиз -Truth
Несмотря на то, что Украина в этому году отказалась участвовать в песенном конкурсе, наши соотечественники все-таки там были.
Одним из ярких конкурсантов стал Чингиз Мустафаев, выступающий под псевдонимом Chingiz. Парень принимал участие в вокальном проекте «Голос Країни» и был подопечным фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.
Кроме этого, как стало известно Scotch, над эффектным артиста номером работал известный хореограф- постановщик Константин Томильченко.
Стоит отметить, что именно Константин создал номер для победительницы «Евровидении-2016» украинской певицы Джамалы.