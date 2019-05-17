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    Шоу-биз

    Украинская команда создала эффектный номер для представителя Азербайджана на «Евровидении-2019»

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    Конкурсант из&nbsp;Азербайджана - Чингиз - Украинская команда создала эффектный номер для представителя Азербайджана на «Евровидении-2019»
    Конкурсант из Азербайджана - Чингиз
    Thomas Hanses,. eurovision.tv

    Профессионализм команды и талант конкурсанта обеспечили Азербайджану путевку в гранд-финал

    Вчера вечером в Тель-Авиве состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». На престижной международной сцене выступили 18 конкурсантов, но по результатам голосования компетентного жюри и телезрителей в гранд-финал конкурса вышли только десять представителей стран-участниц:
    • Швейцария:  Лука Хенни - She Got Me
    • Дания:  Leonora - Love Is Forever
    • Швеция:  Джон Лундвик - Too Late for Love
    • Мальта:  Микела Паче - Chameleon
    • Россия:  Сергей Лазарев - Scream
    • Албания:  Йонида Маличи - Ktheju tokë
    • Норвегия:  KEiiNO - Spirit in the Sky
    • Нидерланды: Дункан Лоуренс - Arcade
    • Северная Македония: Тамара Тодевска - Proud
    • Азербайджан:  Чингиз -Truth 

    Несмотря на то, что Украина в этому году отказалась участвовать в песенном конкурсе, наши соотечественники  все-таки там были.

    Одним из ярких конкурсантов стал Чингиз Мустафаев, выступающий под псевдонимом Chingiz. Парень принимал участие в вокальном проекте «Голос Країни» и был подопечным фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

    Кроме этого, как стало известно Scotch, над эффектным артиста номером работал известный хореограф- постановщик Константин Томильченко.

    Стоит отметить, что именно Константин создал номер для победительницы «Евровидении-2016» украинской певицы Джамалы.

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