Украинская команда создала эффектный номер для представителя Азербайджана на «Евровидении-2019»



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Конкурсант из Азербайджана - Чингиз Thomas Hanses,. eurovision.tv

Профессионализм команды и талант конкурсанта обеспечили Азербайджану путевку в гранд-финал

Швейцария: Лука Хенни - She Got Me

Дания: Leonora - Love Is Forever

Швеция: Джон Лундвик - Too Late for Love

Мальта: Микела Паче - Chameleon

Россия: Сергей Лазарев - Scream

Албания: Йонида Маличи - Ktheju tokë

Норвегия: KEiiNO - Spirit in the Sky

Нидерланды: Дункан Лоуренс - Arcade

Северная Македония: Тамара Тодевска - Proud

Азербайджан: Чингиз -Truth

Вчера вечером в Тель-Авиве состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». На престижной международной сцене выступили 18 конкурсантов, но по результатам голосования компетентного жюри и телезрителей в гранд-финал конкурса вышли только десять представителей стран-участниц:

Несмотря на то, что Украина в этому году отказалась участвовать в песенном конкурсе, наши соотечественники все-таки там были.

Одним из ярких конкурсантов стал Чингиз Мустафаев, выступающий под псевдонимом Chingiz. Парень принимал участие в вокальном проекте «Голос Країни» и был подопечным фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

Кроме этого, как стало известно Scotch, над эффектным артиста номером работал известный хореограф- постановщик Константин Томильченко.

Стоит отметить, что именно Константин создал номер для победительницы «Евровидении-2016» украинской певицы Джамалы.