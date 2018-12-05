  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Украинская супермодель Алина Байкова соблазнительно прилегла на стол в новой фотосессии

    • Розсилка
    Алина Байкова - Украинская супермодель Алина Байкова соблазнительно прилегла на стол в новой фотосессии
    Алина Байкова
    Фото: instagram.com/alina_baikova/

    Подружка Лео Ди Каприо порадовала новыми фото

    Одна из самых известных украинских моделей Алина Байкова снялась в новой фотосессии. Для съемки украинка надела сексуальный наряд без нижнего белья и заняла соблазнительную позу лежа на столе. Результатами фотосессии звезда поделилась в Инстаграме.

    photo_2018-12-05_10-51-07

    photo_2018-12-05_10-51-03

    photo_2018-12-05_10-51-00

    Совсем недавно 27-летняя Алина Байкова, которая находиться в дружеских отношениях с Леонардо Ди Каприо, отлично отдохнула на островах Тьоркс и Кайкос. Фото с отдыха модель выложила в Инстаграм.

    Обычно модель любит светить своей попой с разных ракурсов, но иногда показывает и грудь. Как вот на этот раз.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Украинская супермодель Алина Байкова соблазнительно прилегла на стол в новой фотосессии
    Украинская супермодель Алина Байкова соблазнительно прилегла на стол в новой фотосессии
    Украинская супермодель Алина Байкова соблазнительно прилегла на стол в новой фотосессии
    Украинская супермодель Алина Байкова соблазнительно прилегла на стол в новой фотосессии
    Украинская супермодель Алина Байкова соблазнительно прилегла на стол в новой фотосессии
    Украинская супермодель Алина Байкова соблазнительно прилегла на стол в новой фотосессии
    Украинская супермодель Алина Байкова соблазнительно прилегла на стол в новой фотосессии
    Украинская супермодель Алина Байкова соблазнительно прилегла на стол в новой фотосессии
    Украинская супермодель Алина Байкова соблазнительно прилегла на стол в новой фотосессии
    Украинская супермодель Алина Байкова соблазнительно прилегла на стол в новой фотосессии
    Украинская супермодель Алина Байкова соблазнительно прилегла на стол в новой фотосессии
    Украинская супермодель Алина Байкова соблазнительно прилегла на стол в новой фотосессии
    Украинская супермодель Алина Байкова соблазнительно прилегла на стол в новой фотосессии
    Фото: instagram.com/alina_baikova/

     Читатйе также: В сети появилась ранее неопубликованная фотосессия Меган Маркл на Мальте

    фотограф знаменитости мода и красота фотография самые сексуальные отдых за границей как быть модным шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ