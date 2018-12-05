Украинская супермодель Алина Байкова соблазнительно прилегла на стол в новой фотосессии



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Алина Байкова Фото: instagram.com/alina_baikova/

Подружка Лео Ди Каприо порадовала новыми фото

Одна из самых известных украинских моделей Алина Байкова снялась в новой фотосессии. Для съемки украинка надела сексуальный наряд без нижнего белья и заняла соблазнительную позу лежа на столе. Результатами фотосессии звезда поделилась в Инстаграме.

Совсем недавно 27-летняя Алина Байкова, которая находиться в дружеских отношениях с Леонардо Ди Каприо, отлично отдохнула на островах Тьоркс и Кайкос. Фото с отдыха модель выложила в Инстаграм.

Обычно модель любит светить своей попой с разных ракурсов, но иногда показывает и грудь. Как вот на этот раз.

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