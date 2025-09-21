Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Україна перебуває на межі виживання». Іван Дорн заговорив про закінчення війни

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Іван Дорн хоче закрити один зі своїх творчих гештальтів, який сподобається далеко не всім його фанатам
фото: Facebook/ivandorncom

Від початку повномасштабної війни музичний виконавець живе та виступає за кордоном

Співак Іван Дорн, який свого часу виступав в гурті «Пара Нормальних», планує випустити перший альбом з 2017 року. Його реліз він планував ще 2022-го, але відкладав через війну. Втім, вихід платівки все ж відбудеться. В новому інтерв'ю співак також озвучив два варіанти завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Republic.

Українці не раз критикували співака за те, що він виступає на різних фестивалях з росіянами. Дорн наголошує, що ті підтримують Україну.

«Я лукавити не буду. Звісно, ​​ступінь ворожості є. Нині такий стан у країни, емоційний. Вони просто живуть у страху. З'являється ненависть. Тому що немає часу розбиратись. Ти хороший росіянин, ти поганий. Я це розумію і з цим не сперечаюся. Україна перебуває на межі виживання. З огляду на це я можу зрозуміти емоції, які виникають, коли я виступаю з росіянами, які підтримують Україну», – розповів Дорн.

В Івана Дорна поцікавились, яким він бачить завершення війни. Співак зазначив, що це дуже складне питання.

«Є два варіанти. Або Світова війна почнеться, або ми знайдемо якийсь шлях для того, щоб це все зупинити, і Росія нарешті визнає Україну як суверенну, незалежну державу. Україна зацвіте. Майбутнє Росії мене особливо не турбує. Коротше, такі два варіанти. Мені більше, звісно, ​​другий подобається. Хочеться вірити в те, що Україна встоїть, відстоює свою Незалежність. Скаже: ми тут і назавжди», – заявив Дорн.

В перші місяці повномасштабної війни Іван Дорн активно виступав на концертах підтримки України
В перші місяці повномасштабної війни Іван Дорн активно виступав на концертах підтримки України
фото: Facebook/ivandorncom

36-річний музикант назвав альбом Dorndom «гештальтом», який планує вже незабаром закрити. Конкретну дату Дорн не назвав. В новому інтерв'ю Іван заявив, що він і не припиняв виконувати російськомовні хіти.

«Я російською не переставав співати і не збираюся поки що. У мене є альтер его, амплуа, в якому я виступаю будь-якими мовами. Напіванонімний проєкт, у його рамках я особливо не показую навіть своє обличчя. Водночас моя російськомовна історія не закінчувалася, Іван Дорн, як і раніше, співає російською. Інша річ, що за російську мову сьогодні треба виправдовуватися», – зазначив Дорн.

Раніше «Главком» розповідав, що співачка Оля Цибульська розповіла про почуття до громадського діяча, боксера Володимира Кличка. Водночас фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя отримав грамоту Верховної Ради з рук Руслана Стефанчука.

Читайте також:

Теги: війна музика мова співак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

«Україна перебуває на межі виживання». Іван Дорн заговорив про закінчення війни
«Україна перебуває на межі виживання». Іван Дорн заговорив про закінчення війни
Організатори прокремлівського аналога Євробачення підставили Саудівську Аравію та США
Організатори прокремлівського аналога Євробачення підставили Саудівську Аравію та США
Гурт Kazka підтвердив чутки про плани повернутися на Нацвідбір Євробачення
Гурт Kazka підтвердив чутки про плани повернутися на Нацвідбір Євробачення
Актор Театру Франка Дмитро Завадський потрапив до лікарні. Колеги просять про допомогу
Актор Театру Франка Дмитро Завадський потрапив до лікарні. Колеги просять про допомогу
Росія провела свій аналог «Євробачення»: хто переміг та чому не допустили США
Росія провела свій аналог «Євробачення»: хто переміг та чому не допустили США
Скандал в шоу-бізнесі. Рибчинський назвав артистів-піратів і запалив мережу
Скандал в шоу-бізнесі. Рибчинський назвав артистів-піратів і запалив мережу

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Вчора, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Вчора, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua