«Україна перебуває на межі виживання». Іван Дорн заговорив про закінчення війни

Іван Дорн хоче закрити один зі своїх творчих гештальтів, який сподобається далеко не всім його фанатам

Від початку повномасштабної війни музичний виконавець живе та виступає за кордоном

Співак Іван Дорн, який свого часу виступав в гурті «Пара Нормальних», планує випустити перший альбом з 2017 року. Його реліз він планував ще 2022-го, але відкладав через війну. Втім, вихід платівки все ж відбудеться. В новому інтерв'ю співак також озвучив два варіанти завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Republic.

Українці не раз критикували співака за те, що він виступає на різних фестивалях з росіянами. Дорн наголошує, що ті підтримують Україну.

«Я лукавити не буду. Звісно, ​​ступінь ворожості є. Нині такий стан у країни, емоційний. Вони просто живуть у страху. З'являється ненависть. Тому що немає часу розбиратись. Ти хороший росіянин, ти поганий. Я це розумію і з цим не сперечаюся. Україна перебуває на межі виживання. З огляду на це я можу зрозуміти емоції, які виникають, коли я виступаю з росіянами, які підтримують Україну», – розповів Дорн.

В Івана Дорна поцікавились, яким він бачить завершення війни. Співак зазначив, що це дуже складне питання.

«Є два варіанти. Або Світова війна почнеться, або ми знайдемо якийсь шлях для того, щоб це все зупинити, і Росія нарешті визнає Україну як суверенну, незалежну державу. Україна зацвіте. Майбутнє Росії мене особливо не турбує. Коротше, такі два варіанти. Мені більше, звісно, ​​другий подобається. Хочеться вірити в те, що Україна встоїть, відстоює свою Незалежність. Скаже: ми тут і назавжди», – заявив Дорн.

В перші місяці повномасштабної війни Іван Дорн активно виступав на концертах підтримки України фото: Facebook/ivandorncom

36-річний музикант назвав альбом Dorndom «гештальтом», який планує вже незабаром закрити. Конкретну дату Дорн не назвав. В новому інтерв'ю Іван заявив, що він і не припиняв виконувати російськомовні хіти.

«Я російською не переставав співати і не збираюся поки що. У мене є альтер его, амплуа, в якому я виступаю будь-якими мовами. Напіванонімний проєкт, у його рамках я особливо не показую навіть своє обличчя. Водночас моя російськомовна історія не закінчувалася, Іван Дорн, як і раніше, співає російською. Інша річ, що за російську мову сьогодні треба виправдовуватися», – зазначив Дорн.

Раніше «Главком» розповідав, що співачка Оля Цибульська розповіла про почуття до громадського діяча, боксера Володимира Кличка. Водночас фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя отримав грамоту Верховної Ради з рук Руслана Стефанчука.