Фронтмен гурту «Антитіла» отримав грамоту Верховної Ради з рук Руслана Стефанчука

Тарас Тополя особисто поспілкувався з політиками на важливі теми

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з представниками музичної індустрії України та вручив їм нагороди. Серед них був і фронтмен гурту «Антитіла», співак та військовослужбовець Тарас Тополя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Верховної Ради.

Обговорюючи з митцями розвиток музичної сфери Руслан Стефанчук наголосив на необхідності законодавчих змін для підтримки митців і розвитку галузі. За його словами це особливо важливо у питанні захисту української культури та узгодження ідеї, яка посилять державну політику у цій сфері.

«Українська музика – це наша ідентичність, сила і голос у світі. У час війни українська пісня знову стає зброєю духу – підтримує воїнів і надихає суспільство. Вона була з нами в минулому, звучить сьогодні – і неодмінно звучатиме для майбутніх поколінь вільної України», – підкреслив Руслан Стефанчук.

Під час зустрічі Стефанчук відзначив почесними грамотами Верховної Ради України тих, хто зробив значний внесок у розвиток і популяризацію музичного мистецтва, відродження й збереження української культури та традицій. Свою грамоту отримав і Тарас Тополя.

«Авторські роялті, бан музичного контенту країни-агресора, розбудова сфери колективного управління авторськими правами і багато суміжних тем сьогодні були обговорені на зустрічі українських музикантів зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком та його першим заступником Олександром Корнієнком. Це важлива зустріч, бо все починається з закону, який має працювати. А ще Тарас Тополя отримав грамоту Верховної Ради за внесок у розвиток української музики. Працюємо, творимо, звучимо», – йдеться в дописі гурту «Антитіла».

Під час зустрічі народний депутат України, голова підкомітету з питань музичних індустрій, Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Санченко підкреслив, що серед законодавчих ініціатив розглядається запровадження Дня української музики – у третю суботу вересня.

