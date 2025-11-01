Головна Скотч Шоу-біз
Українська співачка планує їхати на Євробачення від іншої країни

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Співачка, викладачка вокалу Уляна Ольгина
фото: Facebook/UlianaOlhyna

Виконавиця Уляна Ольгина потрапила до естонського відбору на Євробачення-2026

Естонський мовник оголосив артистів, які братимуть участь у відборі на пісенний конкурс Євробачення-2026. Серед учасників є й українська співачка Уляна Ольгина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі виконавиці.

Уляна Ольгина (Uliana Olhyna) понад 20 років займається музикою. Уродженка Вінниці живе в Таллінні та працює вокальним коучем. Уляна має академічну освіту, поєднує класичну школу вокалу з джазом і поп-музикою, виступає на престижних сценах Естонії та бере участь у міжнародних музичних проєктах. Вона навчалася у відомому музичному коледжі Georg Ots Tallinna Muusikakool і вже здобула популярність серед місцевої публіки завдяки своїм яскравим живим виступам у джазових клубах.

Минулого року Уляна виступала на міжнародному музичному фестивалі Rendezvous, який в латвійській Юрмалі організує співачка Лайма Вайкуле.
Rendezvous

Естонія розкрила перших учасників свого національного відбору на Євробачення-2026, і серед них – Уляна Ольгина. Українка виступить із піснею Rhythm of Nature, яку виконає двома мовами – естонською та українською. Її ім’я тепер стоїть поруч із такими відомими місцевими артистами, як Grete Paia, NOËP, Vanilla Ninja та Stig Rästa.

Повний список оголошених учасників естонського відбору на Євробачення-2026 (Eesti Laul) має такий вигляд:

  • Grete Paia – Taevas jäi üles
  • Marta Pikani – Kell kuus
  • NOËP – Days Like This
  • OLLIE – Slave
  • Uliana Olhyna – Rhythm of Nature
  • Vanilla Ninja – Too Epic to Be True
  • Getter Jaani – The Game
  • Ant & Minimal Wind – Wounds (Don’t Wanna Fall)
  • Robert Linna – Metsik Roos
  • Laura Prits – Warrior
  • Stig Rästa & Victor Crone (Stockholm Cowboys) – Last Man Standing.

Зазначимо, в Україні на участь в Нацвідборі на пісенний конкурс Євробачення-2026 претендує 451 заявка від 392 виконавців. Серед них 313 сольних артистів та 79 гуртів. У списку також є 30 учасників, які раніше потрапляли до лонглиста чи фіналу Нацвідборів на Євробачення або Дитяче Євробачення.

Наразі команда Нацвідбору проводить попередній відбір, за результатами якого буде сформовано лонглист учасників. До нього увійдуть до 15 виконавців, які продовжать боротьбу за право представити Україну на Євробачення-2026. Цим артистам запропонують підписати договір із «Суспільним Мовленням» до 21 листопада, після чого список буде офіційно оприлюднений.

