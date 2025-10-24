Скандал на Євробаченні. Полякова поставила ультиматум «Суспільному» з конкретною датою

Співачка Оля Полякова хоче, але не може взяти участь у Нацвідборі на Євробачення-2026

Бізнес-партер співачки Олі Полякової, продюсер Михайло Ясинський опублікував новий лист, який направлено «Суспільному Мовленню». Цього разу менеджмент артистки поставив ультиматум мовнику з конкретними датами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Ясинського.

До цього менеджмент Полякової вже надсилав лист «Суспільному Мовленню», яке займається Нацвідбором на Євробачення в нашій країні. Напередодні співачка заявила про плани взяти участь в ньому, хоча за правилами, зробити це не може. Бо у 2015 році відвідувала РФ. За словами Ясинського, менеджмент співачки не хоче йти до суду. Ба більше – йдеться не лише про участь Полякової у Нацвідборі.

«Робимо все для того, щоб вирішити питання в здоровий, але справедливий спосіб. Очевидно, що правила вимагають корегування. Про це говорять майже усі, хто пов'язаний з конкурсом. Треба просто взяти на себе відповідальність і зробити це правильно і відкрито. Мова не йде про участь Олі Полякової в Нацвідборі. Але її прагнення – абсолютно законні. Так само як і її право бути серед тих, кого обирає глядач. Так само як і будь-кого іншого. Це є основа європейської системи цінностей. Мова йде про порушення цих цінностей і підстави, які мають їх захистити», – зазначив Ясинський.

Також продюсер оприлюднив повний текст нового листа, який менеджмент Полякової відправив голові правління АТ «Національна телерадіокомпанія України» Миколі Чернотицькому. В ньому зазначено, що відповідь мовника «глибоко розчарувало» команду артистки. Цього разу менеджмент вказав, яким статтям Конституції України та закону України «Про суспільне телебачення та радіомовлення України» суперечать правила Нацвідбору.

Також команда Полякової згадала (але без імен) переможницю Євробачення-2016 Джамалу та продюсера Костянтина Меладзе, який був членом журі Нацвідбору.

Фрагмент звернення менеджменту Олі Полякової до «Суспільного Мовлення» фото: Facebook/mikeyasinskiy

Полякова та її менеджмент закликали «Суспільне Мовлення» до діалогу. та відкритої дискусії. Втім, часу в мовника не так багато – артистка поставила ультиматум організаторам Нацвідбору з конкретною датою. «Ми залишаємо за собою право подати позов у разі подальшого ігнорування цієї пропозиції, а також використати всі доступні юридичні інструменти для захисту прав громадян і публічного контролю за діяльністю НСТУ. Просимо вас розпочати консультаційний процес до кінця жовтня 2025 року. У протилежному випадку будемо змушені діяти виключно в судовій площині».

Зазначимо, що правила змінювали у 2019 році, коли на Нацвідборі перемогла Maruv, яка активно гастролювала у РФ. Тоді артистка відмовилась підписувати контракт з «Суспільним Мовленням», і в Ізраїлі того року нашої делегації не було. Зараз брати участь в Нацвідборі на Євробачення не можуть артисти, які після березня 2014 року виступали в Росії та на окупованих територіях.

