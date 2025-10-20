Головна Скотч Шоу-біз
Відома співачка, попри попередні скандали, вп'яте подалась на Нацвідбір Євробачення

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Співачка Солоха мріє потрапити хоча б до лонгліста Нацвідбору на Євробачення
фото: Facebook/soloha.soloha

Співачка Солоха не залишає мрію підкорити міжнародний пісенний конкурс

Співачка, телеведуча Солоха подала заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2026. Пісенний конкурс пройде наступного року в столиці Австрії, Відні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Солохи.

«Для моєї участі навіть не потрібно змінювати загальноприйняті правила, оскільки я не відвідувала країну-агресора. Пісня буде у моєму фірмовому стилі – весела та яскрава, як справжня СолоХа! Думаю що для мого проходу у лонгліст вистачить просто її послухати», – написала Солоха.

Тереза Балашова (справжнє ім'я артистки) мала на увазі нещодавню ініціативу Олі Полякової. Зазначимо, що виконавиця хіта «Королева ночі» хоче, аби Суспільне Мовлення переглянуло правило участі у Нацвідборі. Артисти, які були на території РФ та окупованих територіях з березня 2014 року подавати заявки не можуть.

фото: Facebook/soloha.soloha

Минулого року Солоха подала заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення, коли музичною продюсеркою конкурсу була Тіна Кароль. Зараз її замінила переможниця Євробачення-2016 Джамала. Проте до лонгліста Солоху не включили. Тоді уродженка Одеси зазначила, що не розуміє, чому саме її не взяли, і назвала процес відбору «дуже дивним».

Згодом співачка почала висловлювати підозри щодо прозорості конкурсу, натякаючи на можливе кумівство та наявність фаворитів серед учасників. Вона прямо запитувала, чи не має команда продюсерів «улюбленицю в обличчі Кароль», додаючи, що «все очевидно». З часом її заяви стали ще гострішими: Солоха назвала Нацвідбір нечесним і навіть фіктивним. Артистка тоді додала – вона не вірить у чесність голосування, адже, за її словами, «Україна дуже корумпована в усіх питаннях».

Тіна Кароль тоді порадила Солосі, аби та змінила жанр та пошукала нових авторів. Втім, згідно з заявою артистки, вона подала заявку з композицією у стилістиці свого репертуару. Зазначимо, прийом заявок на участь в Нацвідборі на Євробачення-2026 триває до 27 жовтня включно.

Раніше «Главком» писав, що продюсер Михайло Ясинський закликав переглянути правила Нацвідбору на Євробачення.

Теги: пісня співачка конкурс Євробачення

