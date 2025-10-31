Головна Скотч Шоу-біз
Країна-сусідка України повертається на Євробачення

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Представник від Румунії на Євробаченні-2023, співак Theodor Andrei
скриншот: Youtube/EurovisionSongContest

Два останніх роки румунський мовник SRTv мав інші пріоритети, куди перенаправляти фінансування

Румунія знову братиме участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. Таке рішення ухвалила наглядова рада румунського телебачення (SRTv) на черговому засіданні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVR.

Як зазначили у пресслужбі мовника, це рішення символічне. У 2026-му стане румунське телебачення, як і Євробачення, відзначатиме 70-річчя.Голова та генеральний директор SRTv Дан-Крістіан Туртурикє пояснив, що за час перерви телекомпанія переосмислила свою участь у конкурсі. «Ми зрозуміли, що не працювало у співпраці між телебаченням, музичною індустрією та авторами. Тепер прагнемо зробити процес відбору більш конкурентним і підготувати шоу, гідне масштабу Євробачення. Це командна робота, і ми багато часу присвятили тому, щоб узгодити очікування всіх сторін», – зазначив Туртурикє .

Він також подякував Європейській спілці радіомовлення і телебачення (EBU) за підтримку та можливість повернення Румунії до конкурсу, попри складнощі, з якими стикалася телекомпанія. За словами Туртурикє, це рішення свідчить про намір підтримувати румунських артистів і просувати музику країни на міжнародній сцені.

Зазначимо, що Румунія не брала участь в Євробаченні у 2024-2025 роках. Причинами відмови стали фінансові обмеження. Таке рішення радою директорів румунського мовника TVR було прийнято на засіданні п’ятьма голосами «за», чотири «утрималися» та ще чотири «проти». Мовник вирішив направити кошти на інші пріоритетні виробництва та проєкти. Серед них, зокрема, трансляція літніх Олімпійських ігор у Парижі та продовження інвестицій у нову штаб-квартиру TVR Craiova.

Румунія бере участь у Євробаченні» з 1994 року. Країна ще не здобувала перемоги, втім їй вдавалося досягати високих результатів. У 2005 році в Києві дует Luminita Anghel & Sistem із піснею Let Me Try посів третє місце. А у 2010-му в норвезькому Осло такого ж успіху досягли Paula Seling & Ovi з хітом Playing With Fire.

Найгірший результат Румунії припав на 2023 рік, коли представник країни не здобув жодного бала у півфіналі. Водночас із моменту запровадження півфіналів у 2004 році румунські артисти 14 разів із 18 успішно проходили до гранд-фіналу.

Нагадаємо, що переможцем конкурсу Євробачення-2025 у Базелі (Швейцарія) став представник Австрії JJ із піснею Wasted Love. Саме тому наступного року конкурс прийматиме Відень, де півфінали відбудуться 12 та 14 травня, а фінал – 16 травня 2026-го. Для Австрії це буде третє проведення «Євробачення» – після 1967 та 2015 років.

Теги: конкурс музика Румунія Євробачення

