Українські артисти записали пісню для військових прямо на фронті (відео)

Усього очікується 16 сезонів, під час яких українські артисти відвідають 16 бригад та запишуть відповідну кількість пісень

Українські артисти відвідують бойові бригади ЗСУ та проводять час із військовими, щоб записати для них пісні. Це ініціатива відбувається в рамках музичного мілітарного проєкту від Культурних сил, під назвою «Фронтова студія», повідомляє «Главком».

Усього очікується 16 сезонів, під час яких українські артисти відвідають 16 бригад та запишуть відповідну кількість пісень. Перший сезон вже відбувся 11 листопада, у ньому музикант Саша Чемеров та репер Гоня відвідали 30-ту ОМБр імені князя Костянтина Острозького.

Під час цього епізоду артисти проводили час із військовими, керували дронами, вчилися та слухали захисників, щоб згодом створити пісню. Врешті музиканти анонсували трек для 30-ї ОМБр з назвою «Божою милістю».

«Фронтова студія» – це можливість перекласти емоції, історію та атмосферу бойового підрозділу на музичний код. Ми хотіли дійсно зробити щось круте і правдиве, а з військовими це означає пройти повне перезавантаження свідомості: ти спілкуєшся, тренуєшся, навчаєшся. У 30-й бригаді ми з Гонею знайомились із бійцями різних фахів, занурювалися в їхні будні, щоб відчути їхній «вайб». Цей проєкт показує військо зсередини – цікавих, професійних і світлих людей, що служать у лавах Сил оборони», – розповів Саша Чемеров.

У проєкті беруть участь чимало відомих українських співаків та артистів. Йдеться про таких музикантів та гурти як: Саша Чемеров, Гоня, Monatik, Павло Гоц, Nord Division, Kozak Siromaha, Юля Юріна, Міша Правильний, Lely45, Probass & Hardi, Міша Крупін, ДК Енергетик та інші.

Культурні сили – це платформа, що займається розвитком воїнської культури, сприяє моральній та психологічній підтримці військових та родин загиблих бійців. До неї входять волонтери, культурні діячі, а також військові творчих професій.

