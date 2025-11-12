Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Українські артисти записали пісню для військових прямо на фронті (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
11 листопада відбулася прем’єра першого сезону проєкту «Фронтова студія»
фото Главком

Усього очікується 16 сезонів, під час яких українські артисти відвідають 16 бригад та запишуть відповідну кількість пісень

Українські артисти відвідують бойові бригади ЗСУ та проводять час із військовими, щоб записати для них пісні. Це ініціатива відбувається в рамках музичного мілітарного проєкту від Культурних сил, під назвою «Фронтова студія», повідомляє «Главком».

Усього очікується 16 сезонів, під час яких українські артисти відвідають 16 бригад та запишуть відповідну кількість пісень. Перший сезон вже відбувся 11 листопада, у ньому музикант Саша Чемеров та репер Гоня відвідали 30-ту ОМБр імені князя Костянтина Острозького.

Під час цього епізоду артисти проводили час із військовими, керували дронами, вчилися та слухали захисників, щоб згодом створити пісню. Врешті музиканти анонсували трек для 30-ї ОМБр з назвою «Божою милістю».

«Фронтова студія» – це можливість перекласти емоції, історію та атмосферу бойового підрозділу на музичний код. Ми хотіли дійсно зробити щось круте і правдиве, а з військовими це означає пройти повне перезавантаження свідомості: ти спілкуєшся, тренуєшся, навчаєшся. У 30-й бригаді ми з Гонею знайомились із бійцями різних фахів, занурювалися в їхні будні, щоб відчути їхній «вайб». Цей проєкт показує військо зсередини – цікавих, професійних і світлих людей, що служать у лавах Сил оборони», – розповів Саша Чемеров.

У проєкті беруть участь чимало відомих українських співаків та артистів. Йдеться про таких музикантів та гурти як: Саша Чемеров, Гоня, Monatik, Павло Гоц, Nord Division, Kozak Siromaha, Юля Юріна, Міша Правильний, Lely45, Probass & Hardi, Міша Крупін, ДК Енергетик та інші.

Культурні сили – це платформа, що займається розвитком воїнської культури, сприяє моральній та психологічній підтримці військових та родин загиблих бійців. До неї входять волонтери, культурні діячі, а також військові творчих професій.

Раніше «Главком» розповідав про те, що Артем Пивоваров на грандіозному концерті у Києві оголосив про зміни у своїй творчості. Пивоваров оголосив про завершення його найбільш впізнаваних та популярних культурних проєктів.

Читайте також:

Теги: музика військові культура артист співак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Українські артисти записали пісню для військових прямо на фронті (відео)
Українські артисти записали пісню для військових прямо на фронті (відео)
Ексзірка «Дизель шоу» та відомий телепродюсер заявили про розлучення
Ексзірка «Дизель шоу» та відомий телепродюсер заявили про розлучення
Alyona Alyona розповіла про бажання стати мамою і можливе завершення кар’єри
Alyona Alyona розповіла про бажання стати мамою і можливе завершення кар’єри
Лобода анонсувала концерт на «Олімпійському». Співатиме російською?
Лобода анонсувала концерт на «Олімпійському». Співатиме російською?
Співачка Оксана Муха назвала творчість Монатіка та Тіни Кароль безпринципним бізнесом (відео)
Співачка Оксана Муха назвала творчість Монатіка та Тіни Кароль безпринципним бізнесом (відео)
Пивоваров шокував моторошним вчинком, який зробив заради дівчини. Усе трапилося в морзі
Пивоваров шокував моторошним вчинком, який зробив заради дівчини. Усе трапилося в морзі

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua