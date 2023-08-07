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Олександр Красовицький український видавець, генеральний директор і основний власник видавництва «Фоліо»

Культура не на часі?

glavcom.ua
Книжки у шкільних та публічних бібліотеках, які залишилися з радянських часів, та які закуплені у росіян, конче потребують заміни
фото з відкритих джерел

Саме культура і є одним з тих варіантів витрати грошей, який працює на перемогу

За всі роки незалежності, культура не була на часі ніколи, за винятком окремих дій в часи правління президентів Порошенка та Зеленського (створення УКФ, УІК; є-підтримка).

Митці звикли, що держави не існує. Хоч би не переслідували, і так буде.

Тижні два тому, коли Президент звернув увагу на розпил грошей місцевих громад на будівництво стадіонів і купівлю барабанів, багато хто зрозумів: все, на культурі можна ставити хрест. От зовсім ні! Саме культура і є одним з тих варіантів витрати грошей, який працює на перемогу. Я не буду цитувати відомий вислів Черчилля про гроші на культуру, скажу про інше. Деякі громади, завдяки наявності там центральних офісів військових частин, зараз пухнуть від грошей. В ситуації, коли антикорупційні органи запрацювали, дуже складно відмити ці гроші, але шановні очільники громад намагаються не вкласти їх у допомогу армії, а розмістити на депозитах до найкращих часів, коли красти стане простіше, а увага контролерів ослабне.

Хочу Вам, шановні можновладці, нагадати: книжки у шкільних та публічних бібліотеках, які залишилися з радянських часів, та які закуплені у росіян (Донцови та Корецькі, Маршаки та Барто), конче потребують заміни. Ці видатки не дадуть вкрасти, але дадуть змінити коло спілкування Ваших співгромадян з російського та радянського на сучасне, патріотичне, українське.

Навіть пам'ятники можна змінити, не тільки фонди бібліотек

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Теги: гроші література культура бібліотека

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Олександр Красовицький

Культура не на часі?
Культура не на часі?
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