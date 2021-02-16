Украшения королевы Виктории выставили на аукцион

На торги выставят драгоценности, мебель и картины из королевской коллекции

Аукционный дом Sotheby’s проведет специальные торги, на которых будут выставлены 350 предметов, принадлежащих праправнучке королевы Виктории Патрисии Нэтчбул, умершей в 2017 году.

Среди лотов есть семейные портреты, старинная мебель и уникальные драгоценности, часть из которых принадлежала королеве Виктории. Самые ценные из них — траурные украшения: медальон с агатом и бриллиантами, посвященный памяти матери королевы, и комплект из подвески и серег с ониксом в память об умершей дочери королевы — Алисы. На подвеске-кресте есть имя Алисы, а в заднюю часть вмонтирован локон принцессы.

До смерти леди Патрисии о существовании семейных реликвий не было известно. По словам представителя Sotheby’s Дэвида Макдональда, основная ценность этих вещей «не в больших бриллиантах, а в полном, глубоко личном выражении потери и любви», а основными покупателями предметов из коллекции могут стать не частные лица, а британские музеи.

Стоимость предметов при этом относительно невысока и начинается от £1000−3000

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