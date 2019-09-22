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    Шоу-биз

    Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон

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    <p>Бэррон Хилтон</p> <p>Фото: twitter.com/ParisHilton</p> - Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон

    Бэррон Хилтон

    Фото: twitter.com/ParisHilton

    «Он был легендой и визионером», – говорит о нем его внучка Пэрис Хилтон

    19 сентября в Лос-Анджелесе скончался отельер и филантроп Бэррон Хилтон. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление фонда Conrad N. Hilton Foundation.

    Владельцу сети отелей Hilton был 91 год. Сообщается, что Бэррон Хилтон умер от естественных причин.

    «Я глубоко опечалена смертью моего деда Баррона Хилтона. Он был легендой и визионером, великолепным, красивым и добрым, он жил жизнью, полной достижений и приключений», – написала в твиттере его внучка Пэрис Хилтон.

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    Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон
    Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон
    Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон
    Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон
    Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон
    twitter.com/ParisHilton

    Баррон Хилтон родился в Далласе 23 октября 1927 года в семье основателя отелей Hilton Конрада Хилтона. В 1966 году Баррон Хилтон возглавил компанию отца.

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