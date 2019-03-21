В сети появились первые снимки с похорон Юлии Началовой
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Похороны Юлии Началовой
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Родственники певицы запретили снимать прощание с певицей, но несколько фото просочились в сеть
В Москве началось прощание с 38-летней певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта после операции.
В траурном зале Троекуровского кладбища собрались родственники, коллеги по шоу-бизнесу и множество поклонников. Возле белоснежного гроба с артисткой в вазах стоят букеты цветов - преимущественно розы.
По словам очевидцев, певицу положили в гроб в ее любимом платье.
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Кроме этого, на церемонии прощания пресс-секретарь певицы, ее близкая подруга Анна Исаева назвала причины смерти певицы. По результатам вскрытия Юлия Началова умерла от сепсиса (заражение крови - прим.ред).