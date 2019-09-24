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    В сети появились пикантные фото Меган Маркл со съемок «Форс-мажоров»

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    <p>Меган Маркл в сериале &laquo;Форс-мажоры&raquo;</p> - В сети появились пикантные фото Меган Маркл со съемок «Форс-мажоров»

    Меган Маркл в сериале «Форс-мажоры»

    Бывший коллега герцогини Сассекской по сериалу опубликовал новые кадры со съемочной площадки

    Меган Маркл от много отказалась ради своего возлюбленного принца Гарри. Она переехала жить в Англию, перестала сниматься в кино и вести личные страницы в соцсетях. Однако для многих герцогиня остается любимой актрисой, которая сыграла одну из главных ролей в сериале «Форс-Мажоры», снимавшемся с 2011 года. Теперь наряды, в которых она снималась, продают в обычных магазинах. К слову, у Меган был шанс вернуться в сериал, ей даже предлагали огромный гонорар, но она отказалась.

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    В сети появились пикантные фото Меган Маркл со съемок «Форс-мажоров»
    В сети появились пикантные фото Меган Маркл со съемок «Форс-мажоров»
    В сети появились пикантные фото Меган Маркл со съемок «Форс-мажоров»
    В сети появились пикантные фото Меган Маркл со съемок «Форс-мажоров»
    В сети появились пикантные фото Меган Маркл со съемок «Форс-мажоров»
    В сети появились пикантные фото Меган Маркл со съемок «Форс-мажоров»
    В сети появились пикантные фото Меган Маркл со съемок «Форс-мажоров»
    В сети появились пикантные фото Меган Маркл со съемок «Форс-мажоров»
    В сети появились пикантные фото Меган Маркл со съемок «Форс-мажоров»
    В сети появились пикантные фото Меган Маркл со съемок «Форс-мажоров»
    В сети появились пикантные фото Меган Маркл со съемок «Форс-мажоров»
    В сети появились пикантные фото Меган Маркл со съемок «Форс-мажоров»
    В сети появились пикантные фото Меган Маркл со съемок «Форс-мажоров»
    В сети появились пикантные фото Меган Маркл со съемок «Форс-мажоров»
    В сети появились пикантные фото Меган Маркл со съемок «Форс-мажоров»

    Примечательно, что бывшие коллеги девушки по съемкам не забывают о ней. На днях, пока герцогиня Сассекская с мужем посещают с официальным визитом Южную Африку, актер Патрик Джей Адамс поделился серией редких фотографий Меган в своем Instagram-аккаунте. Он, как и другие коллеги, ждет выхода финального эпизода, поэтому решил подразнить фанатов закулисными подробностями, хотя избранница принца Гарри снялась лишь в семи сезонах из девяти.

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    кино Меган Маркл актер
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