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    Шоу-биз

    В США нашли чек на гонорар Курта Кобейна

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    Курт Кобейн - В США нашли чек на гонорар Курта Кобейна
    Курт Кобейн

    Музыкант ушел из жизни 27-летним в 1994 году

    В США в городе Сиэтл в магазине грампластинок случайно обнаружили чек на имя лидера культовой группы Nirvana Курта Кобейна. На нем указано имя и подпись музыканта. Речь идет о гонораре исполнителя за выступление в марте 1991 года. Сумма достаточно скромная – 26,57 доллара.

    В том же году спустя несколько месяцев у музыкальной группы вышел второй альбом под названием «Nevermind», который стал самым коммерчески успешным у Nirvana, пишет CNN.

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    В США нашли чек на гонорар Курта Кобейна
    В США нашли чек на гонорар Курта Кобейна
    В США нашли чек на гонорар Курта Кобейна
    В США нашли чек на гонорар Курта Кобейна
    В США нашли чек на гонорар Курта Кобейна
    В США нашли чек на гонорар Курта Кобейна
    В США нашли чек на гонорар Курта Кобейна
    В США нашли чек на гонорар Курта Кобейна

    По словам владельца американского магазина Мэтта Вогана, он нашел чек, когда разбирал коробки в подвале. Бумага хранилась в коллекции гастрольных маршрутов рок-группы, которые владелец торговой точки приобрел еще в 1993-м.

     «Я пролистывал каждую страницу, и вдруг выпали эти кусочки бумаги», – поделился Мэтт Воган.

    Напомним, музыкант добровольно ушел из жизни в 1994 году. Ему было 27 лет.

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