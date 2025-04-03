Reuters: Посланець Путіна та Віткофф зустрілись у Вашингтоні

Візит Дмитрієва став першою поїздкою російського посадовця до США з початку війни

Спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф зустрівся з головою Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирилом Дмитрієвим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що зустріч відбувається на тлі тиску американської сторони на Україну та Росію щодо припинення вогню. Reuters зазначило, що наразі доцільно невідомо, що саме Дмитрієв обговорював з офіційними особами США.

Також агенство підкреслює, що Дмитрієв має тісті зв'язки з деякими ключовими особами команди Трампа. Зазначається, що візит стався невдовзі після того, як Трамп висловив публічне розчарування з приводу темпів переговорів щодо припинення вогню.

За даними американських чиновників, саме Віткофф запросив Дмитрієва до США минулого тижня. Цей візит став першою поїздкою російського посадовця до США з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зауважимо, що Дмитрієв ще з лютого 2022 року перебуває під санкціями США, Канади, ЄС, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії. Однак адміністрація Трампа тимчасово зняла санкції через його візит.

Нагадаємо, що Віткофф провів переговори у Москві у березні. За словами речника Кремля, через Віткоффа були передані «додаткові сигнали» Дональду Трампу. Проте, які саме – не розголошується.

До слова, спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф повідомив, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна може відбутись вже найближчими місяцями.