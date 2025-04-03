Головна Світ Політика
search button user button menu button

Reuters: Посланець Путіна та Віткофф зустрілись у Вашингтоні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Reuters: Посланець Путіна та Віткофф зустрілись у Вашингтоні
Саме Віткофф запросив Дмитрієва до США минулого тижня
фото з відкритих джерел

Візит Дмитрієва став першою поїздкою російського посадовця до США з початку війни

Спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф зустрівся з головою Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирилом Дмитрієвим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що зустріч відбувається на тлі тиску американської сторони на Україну та Росію щодо припинення вогню. Reuters зазначило, що наразі доцільно невідомо, що саме Дмитрієв обговорював з офіційними особами США.

Також агенство підкреслює, що Дмитрієв має тісті зв'язки з деякими ключовими особами команди Трампа. Зазначається, що візит стався невдовзі після того, як Трамп висловив публічне розчарування з приводу темпів переговорів щодо припинення вогню.

За даними американських чиновників, саме Віткофф запросив Дмитрієва до США минулого тижня. Цей візит став першою поїздкою російського посадовця до США з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зауважимо, що Дмитрієв ще з лютого 2022 року перебуває під санкціями США, Канади, ЄС, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії. Однак адміністрація Трампа тимчасово зняла санкції через його візит.

Нагадаємо, що Віткофф провів переговори у Москві у березні. За словами речника Кремля, через Віткоффа були передані «додаткові сигнали» Дональду Трампу. Проте, які саме – не розголошується.

До слова, спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф повідомив, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна може відбутись вже найближчими місяцями.

Читайте також:

Теги: переговори Стів Віткофф США росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Керолайн Лівітт, Трамп пообіцяв Зеленському знайти додаткові Patriot в Європі
Обмін розвідданими між США та Україною продовжиться, попри вимоги Росії – Білий дім
19 березня, 20:13
Турецько-американське партнерство в нафтовидобутку може дати зиск для Анкари
На кону мільярдні запаси: Туреччина шукатиме нові родовища нафти
19 березня, 10:49
Мер Москви Сергєй Собянін повідомив про знищення безпілотників
Вибухи у Росії та антиукраїнські заяви Маска: головне за ніч
11 березня, 05:59
Інтернет-термінали Starlink відіграли вирішальну роль у гарантуванні безпеки зв’язку під час війни в Україні
Польща відповіла на погрози Маска відключити Україні Starlink
9 березня, 15:39
Дрони атакували нафтопідприємства у Росії
Дрони атакували нафтобази та металургійний комбінат у Росії (відео)
9 березня, 07:14
Керченський міст після однієї з атак
Командувач ВМС натякнув на підготовку нової атаки на Керченський міст
8 березня, 21:15
Майже 200 дронів та 70 ракет. Атаку РФ вперше відбивали французькі Mirage-2000
Майже 200 дронів та 70 ракет. Атаку РФ вперше відбивали французькі Mirage-2000
7 березня, 10:45
США без вагань підуть «ва-банк» у питанні санкцій проти російських енергоносіїв – Бессент
США без вагань підуть «ва-банк» у питанні санкцій проти російських енергоносіїв – Бессент
6 березня, 20:16
Як зазначає газета, Україні важливо зберегти велику і дієздатну армію
Життєздатний план допомоги Україні. The Guardian назвала два безальтернативні пункти
3 березня, 22:20

Політика

Reuters: Посланець Путіна та Віткофф зустрілись у Вашингтоні
Reuters: Посланець Путіна та Віткофф зустрілись у Вашингтоні
«Безрозсудні тарифи Трампа». Пелосі відреагувала на запровадження нових мит
«Безрозсудні тарифи Трампа». Пелосі відреагувала на запровадження нових мит
США вперше проігнорують засідання «Рамштайн»: Захарова іронічно відреагувала
США вперше проігнорують засідання «Рамштайн»: Захарова іронічно відреагувала
Трамп підписав указ про введення мит на імпорт для інших країн
Трамп підписав указ про введення мит на імпорт для інших країн
«Золотий вік Америки». Трамп оголосив про запровадження нових мит
«Золотий вік Америки». Трамп оголосив про запровадження нових мит
Білий дім прокоментував чутки про звільнення Маска
Білий дім прокоментував чутки про звільнення Маска

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 квітня: ситуація на фронті
136K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
124K
Раїса Богатирьова судиться з державою: вимагає збільшити пенсію
79K
Легендарний поет-пісняр назвав українську співачку, кар’єру якої ледь не поламала Ротару
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 квітня 2025
24K
Мільйонний спадок, нерухомість, радянський автопарк: що відомо про статки Дубневича

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua