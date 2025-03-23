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Віткофф вважає, що Путін хоче миру

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Віткофф вважає, що Путін хоче миру
Віткофф прокоментував зустрічі американської делегації з українцями й росіянами в Саудівській Аравії
фото з відкритих джерел

«Я просто не бачу, що він хоче захопити всю Європу», – сказав спецпредставник США на Близькому Сході про Путіна

Спеціальний представник США на Близькому Сході Стів Віткофф вважає, що російський диктатор Володимир Путін нібито хоче завершення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

«Я відчуваю, що він хоче миру», – сказав Віткофф.

Він також не скептично висловився щодо занепокоєння союзників Вашингтона по НАТО про те, що Москва, отримавши вигідну для себе угоду, може атакувати й своїх інших сусідів.

«Я просто не бачу, що він хоче захопити всю Європу. Це значно інша ситуація, ніж під час Другої світової війни», – додав спецпосланець.

Окрім того, Віткофф прокоментував зустрічі американської делегації з українцями й росіянами в Саудівській Аравії 23 березня. На його думку, після цього вдасться побачити «певний реальний прогрес».

«Особливо тому, що це вплине на припинення вогню в Чорному морі на кораблях між обома країнами. І з цього можна рухатися до повного припинення вогню», – додав він.

Нагадаємо, у столиці Саудівській Аравії Ер-Ріяді ввечері 23 березня стартувала зустріч української та американської делегацій

Раніше президент Володимир Зеленський розповідав, що спочатку США зустрінуться з Україною, а потім – із Росією, але ці зустрічі відбуватимуться паралельно, і під час них ітиметься про одну й ту саму тему.

Нагадаємо, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Київ порушив перемир'я з Росією, яке раніше було запропоноване президентом США Дональдом Трампом.

До слова, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. 

Раніше «Главком» повідомляв, що спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна. 

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Теги: росія путін Володимир Зеленський президент диктатор Москва росіяни Стів Віткофф перемир'я

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