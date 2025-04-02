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Втрати ворога станом на 2 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Втрати ворога станом на 2 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Українські військові знищили 10 515 танків росіян
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1410 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 2 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 2 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 2 квітня втратила:

  • особового складу ‒ близько 918180 (+1410) осіб,
  • танків ‒ 10515 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21880 (+24) од,
  • артилерійських систем – 25576 (+24) од,
  • РСЗВ – 1347 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31505 (+43),
  • крилаті ракети ‒ 3123 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42687 (+41) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).
Втрати ворога у війні станом на 2 квітня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 2 квітня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 2 квітня

  • У Чорному морі два ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр»,  загальним залпом до восьми ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр»,  загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них два судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря шість суден, з них три судна продовжило рух з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 2 квітня 2025 року
Активність флоту окупантів станом на 2 квітня 2025 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1134-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати Генштаб озброєння росіяни

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