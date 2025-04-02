Втрати ворога станом на 2 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

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Протягом минулої доби українські захисники знищили 1410 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 2 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 2 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 2 квітня втратила:

особового складу ‒ близько 918180 (+1410) осіб,

танків ‒ 10515 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 21880 (+24) од,

артилерійських систем – 25576 (+24) од,

РСЗВ – 1347 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31505 (+43),

крилаті ракети ‒ 3123 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 42687 (+41) од,

спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).

Втрати ворога у війні станом на 2 квітня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 2 квітня

У Чорному морі два ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до восьми ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – чотири судна, з них два судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря шість суден, з них три судна продовжило рух з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 2 квітня 2025 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1134-й день повномасштабної війни в Україні.